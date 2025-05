Sensacyjny transfer Krzysztofa Piątka? Oto szczegóły kontraktu

Dla Krzysztofa Piątka bieżący sezon jest najlepszym od lat. Polak w tureckim Basaksehirze odbudował się w pełni po nieudanych przygodach z Herthą Berlin, Fiorentiną i Salernitaną. W samej lidze tureckiej ma 21 goli w 30 meczach, a ogólnie we wszystkich rozgrywkach (jego klub grał też w Lidze Konferencji i Pucharze Turcji) na tych trafień aż 31.

Krzysztof Piątek z finansową ofertą życia

Taka skuteczność w wykonaniu polskiego napastnika rozbudziła nadzieje kibiców na jego powrót do czołowych lig Europy, konkretnie z Top 5. Być może kolejna szansa w Serie A lub Bundeslidze, być może próba w Ligue 1. Wygląda jednak na to, że 29-latek obierze kierunek nieco rozczarowujący sportowo, ale za to bardzo korzystny finansowo. Chodzi oczywiście o Bliski Wschód, tak popularny wśród mocnych, europejskich zawodników. Przy czym w tym wypadku nie mówimy o Arabii Saudyjskiej.

Portal Meczyki informował, że Polak cieszy się zainteresowaniem Al Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Al Sadd z Kataru. Zdaniem Meczyków to ten pierwszy zespół ma być bliżej zakontraktowania Piątka, choć nic nie jest jeszcze przesądzone. Jednak najnowsze doniesienia w tej sprawie wskazują, że Katarczycy absolutnie nie zamierzają odpuszczać i negocjują już z Basaksehirem. Włoski dziennikarz Nicolo Schira podał nawet długość kontraktu, na jaką mógłby liczyć polski napastnik.

Katarczycy nadal walczą

- Al Sadd negocjuje już z Basaksehirem w próbie pozyskania Krzysztofa Piątka. Zaoferowano mu wielki kontrakt, ważny do 2028 roku - pisze Włoch. Jeśli Polak zdecydowałby się jednak na katarską ofertę, w klubie spotkałby kilku zawodników z przeszłością w dużych europejskich klubach. Grają tam choćby skrzydłowy Adam Ounas (62 mecze dla Napoli, 44 dla Lille), defensywny pomocnik Mohamed Camara (57 spotkań dla Monaco) czy stoper Roman Saiss (110 spotkań w Premier League). Al Sadd zakończyło już też sezon ligowy, zdobywając mistrzostwo Kataru.