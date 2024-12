Cztery lata i koniec! Kolejna zmiana w zespole Igi Świątek

Druga część 2024 roku okazała się bardzo burzliwa dla Igi Świątek. Polka po US Open postanowiła wycofać się z rywalizacji na dwa miesiące. Tłumaczyła to wówczas sprawa osobistymi - była m.in. w trakcie zmiany trenera - ale okazało się, że powodem był pozytywny wynik testu antydopingowego. W organizmie Polki wykryto niskie stężenie trimetazydyny, za co została ukarana miesięcznym zawieszeniem i opuściła turnieje w Azji.

Zobacz wideo Iga Świątek: To był dla mnie ogromny cios

Kolejna zmiana w zespole Igi Świątek. "Prawie 4-letnia współpraca"

W międzyczasie w zespole Igi Świątek doszło do ogromnej zmiany. Tenisistka poinformowała o rozstaniu z Tomaszem Wiktorowskim, a jej nowym trenerem został Wim Fissette. - Zaufanie jest podstawą dobrej relacji w naszej drużynie od samego początku. Iga powiedziała mi o całej sprawie i pozostawiła mi decyzję dotyczącą naszej współpracy. Długo ją obserwowałem, jej wartości, etykę pracy, standardy. Od samego początku byłem przekonany o jej niewinności, więc nie wpłynęło to na moją decyzję dotyczącą dołączenia do zespołu - mówił Belg w kontekście całej sytuacji.

Jak się okazuje, nie było to jedyna zmiana w obrębie najbliższych współpracowników Igi Świątek. O zakończeniu współpracy z polską tenisistką poinformowała Paula Wolecka, dotychczasowa PR Managerka. W informacji prasowej zaznaczono, że było to wcześniej planowana zmiana.

"Prawie 4-letnia współpraca z Igą była niezapomnianą przygodą dla kogoś, kto pasjonuje się sportem, a przy tym całkowicie niepowtarzalnym wyzwaniem zawodowym. Szczególnie ciepło będę wspominała wszystkie projekty charytatywne i społeczne, które sprawiły, że ta wspólna praca niosła za sobą pozytywną zmianę w świecie. Idze i całemu zespołowi życzę powodzenia w dalszym rozwoju, a sama tworzę w moim życiu zawodowym miejsce na coś nowego, poza branżą PR" - powiedziała Wolecka.

Jej miejsce zajmie Daria Sulgostowska, która odpowiadać będzie globalnie za komunikację, relacje z mediami oraz działania charytatywne i społeczne Igi. "Dołączenie do zespołu Igi Światek, osoby wyznaczającej sportowe i społeczne standardy, jest niesamowitym wyróżnieniem. Jako osoba od zawsze pasjonująca się sportem, w szczególności tenisem, a także zajmująca się profesjonalnie komunikacją, doceniam i bardzo szanuję dotychczasową pracę wizerunkową wykonaną przez cały zespół. Bycie jego częścią traktuję jako wyraz zaufania, za który bardzo dziękuję. Z ogromną radością podjęłam to nowe wyzwanie, z celem dalszego rozwijania nie tylko wyjątkowej marki osobistej Igi, lecz także promocji wartości, jakie jej towarzyszą i które reprezentuje" - mówi Daria Sulgostowska, która jest także członkinią zarządu PZT, odpowiadając za współpracę międzynarodową.