Roland Garros 2025. O której gra dzisiaj Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek (5. WTA) na razie nie może zaliczyć tego sezonu do udanych. Polka nie wygrała jeszcze żadnego turnieju, a przed French Open spadła w rankingu z drugiej na piątą pozycję. Ale do ukochanego Paryża przyjechała jako jedna z faworytek do zwycięstwa. W końcu mowa o czterokrotnej triumfatorce tych zawodów, przy czym trzy wygrane nastąpiły w edycjach 2022-2024.

Pierwszą rywalką Świątek na drodze do obrony tytułu została Rebecca Sramkova (42. WTA). Słowaczka nie posiada znaczących sukcesów w tourze. W całej karierze doszła do trzech finałów turniejów gry pojedynczej kobiet, z czego wygrała tylko jeden z nich. Były to ubiegłoroczne zawody serii WTA 250 Thailand Open. Z kolei na Roland Garros w drabince głównej grała tylko dwa razy. W obu przypadkach jej przygoda kończyła się na pierwszym meczu.

Do tej pory Sramkova grała ze Świątek zaledwie raz. Także miało to miejsce na wielkoszlemowym turnieju, lecz Słowaczka zapewne nie wspomina dobrze tego spotkania. W meczu drugiej rundy Australian Open 2025 Świątek pokonała ją wyraźnie w dwóch setach: 6:0 i 6:2. Trudno spodziewać się, by w Paryżu przebieg ich spotkania był inny.

Roland Garros 2025. O której gra Świątek w Roland Garros? O której dzisiaj mecz Iga Świątek - Rebecca Sramkova? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Rebbeca Sramkova zostanie rozegrany 26 maja i rozpocznie się o godz. 12:00. Transmisję TV przeprowadzi Eurosport, a stream online będzie dostępny w platformie Max (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.