Świątek zawieszona, a tu takie słowa Sereny Williams. "Nigdy"

W środę 4 grudnia minie miesięczne zawieszenie, jakie zostało nałożone na Igę Świątek za wykrycie w jej organizmie trimetazydyny. Polka 12 września otrzymała pozytywny wynik testu antydopingowego i od tamtego czasu wraz ze sztabem robiła wszystko, żeby wyjaśnić całą sprawę. Po przedstawieniu zeznań i stężeniu nielegalnej substancji na "historycznie niskim" poziomie otrzymała od ITIA (Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa) karę miesięcznego zawieszenia.

Zobacz wideo Zamieszanie wokół Igi Świątek. "To zostało bardzo dziwnie zakomunikowane"

Cała sprawa budzi mnóstwo emocji i od minionego czwartku pojawiło się wiele głosów wspierających Świątek, ale nie brakowało także takich, które z dystansem podchodzą do całej sprawy. Zarzucają m.in. faworyzowanie jednej z najlepszych tenisistek względem innych (pod kątem szybkości przebiegu całej sprawy), czy też zwracają uwagę na zbyt krótkie zawieszenie.

Serena Williams przypomniała, że była oskarżana o branie nielegalnych substancji

A co na temat tej sytuacji sądzi sama Serena Williams? Amerykanka przeprowadziła na Instagramie transmisję na żywo, podczas której rozmawiała z fanami. Nie zabrakło także tematu dopingu, ale Williams podeszła do tej kwestii nie w bezpośredni sposób.

- Wiecie, to takie zabawne, że cała moja kariera kręciła się wokół hejterów i tak się do tego przyzwyczaiłam, że aż się śmieję. Ale kiedy dorastałam, niekoniecznie była to opinia publiczna. Tak naprawdę to prasa mówiła wiele okropnych rzeczy, że "Serena oszukuje", "Serena używa wszelkiego rodzaju rzeczy, których inni nie używają". Ludzie, którzy po prostu są łapani cały czas, a wiesz, ja nigdy tego nie robiłam. A to był naprawdę inny świat - mówiła Serena Williams cytowana przez essentiallysports.com.

Williams więc na razie nie wypowiedziała się bezpośrednio o sprawie Igi Świątek. Kto wie, może zrobi to w pośredni sposób jak to było w przypadku Simony Halep we wrześniu 2023 roku. Wtedy Rumunka została zdyskwalifikowana na cztery lata (karę ostatecznie skrócono), a Williams w krótkim tweecie odniosła się do tej sprawy, nawiązując do przegranego z Halep finału Wimbledonu w 2019 roku.

A kiedy Iga Świątek wróci do gry? Polka jeszcze chwilę odpocznie, 4 grudnia skończy się jej okres zawieszenia, a w dniach 19-22 grudnia wystąpi w pokazowym turnieju World Tennis League w Abu Zabi. Tydzień później przeniesie się do Australii, gdzie będzie rozgrywany turniej United Cup.