Wszystko jasne! Znamy terminarz meczów Świątek i Hurkacza na United Cup

Oprócz Wielkich Szlemów czy innych prestiżowych zawodów na całym świecie istnieje turniej, który w tenisowym kalendarzu jest naprawdę wyjątkowy. Mowa o United Cup, gdzie występują reprezentacje narodowe. Do tej pory zawodnicy zaledwie dwukrotnie rywalizowali w tych rozgrywkach. W 2023 roku reprezentacja Polski dotarła do półfinału, gdzie poległa ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast w zeszłej edycji w finale lepsi okazali się Niemcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek bez trenera! Pożegnała się z Wiktorowskim

Oto terminarz polskich meczów na United Cup. Kiedy mecze Świątek i Hurkacza?

W związku z tym teraz kibice liczą na sukces biało-czerwonych. W naszej kadrze na zbliżający się United Cup nie mogło zabraknąć Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Najlepsi obecnie polscy tenisiści na świecie uzupełniają sześcioosobową grupę, w której znaleźli się także Alicja Rosolska, Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak i Jan Zieliński.

Reprezentacja Polski trafiła do grupy B, w której zagra z zawodnikami z Czech oraz Norwegii. Tym samym czekają nas niezwykle emocjonujące starcia Świątek z Karoliną Muchovą oraz Hurkacza z Casperem Ruudem. United Cup odbywa się na przełomie grudnia i stycznia w australijskich miastach w ramach przygotowań do Australian Open. W związku z różnicą stref czasowych godziny spotkań z perspektywy Europejczyków są nieco specyficzne.

Nie inaczej będzie tym razem. W czwartek poznaliśmy terminarz meczów. Na liście widnieją nazwiska Igi Świątek i Huberta Hurkacza, którzy swoje spotkania w fazie grupowej rozegrają 30 grudnia oraz w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 2025 roku. Oznacza to, że polscy fani będą musieli przerwać sylwestrowy karnawał, aby na żywo śledzić zmagania naszych reprezentantów.

Oto terminarz meczów Świątek i Hurkacza w fazie grupowej United Cup

30.12.2024, Polska - Norwegia

Świątek - Helgo: nie przed godz. 7:30

Hurkacz - Ruud: nie przed godz. 9:00

później: mikst

01.01.2025, Polska - Czechy

Hurkacz - Machac: godz. 0:30

później: Świątek - Muchova

później: mikst

W United Cup udział weźmie 18 reprezentacji narodowych. Zostały one przydzielone do sześciu grup po trzy zespoły. Do fazy pucharowej awansują zwycięzcy każdej z dywizji oraz dwie najlepsze drużyny z drugich miejsc. Finał odbędzie się 5 stycznia 2025 roku.