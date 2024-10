Oto pierwsze wyzwanie nowego trenera Świątek. Wytknęli jej "słaby punkt"

Od tygodnia oficjalnie wiadomo, że Wim Fissette jest nowym szkoleniowcem Igi Świątek. Belgijski trener zastąpił na tym stanowisku Tomasza Wiktorowskiego, z którym polska tenisistka pracowała przez trzy ostatnie lata. Fissette uchodzi za jednego z najlepszych trenerów na świecie, który doprowadził trzy tenisistki do w sumie sześciu tytułów wielkoszlemowych - pięciu na kortach twardych i jednego na trawiastych. Kim Clijsters podczas pracy z Fissettem wygrała dwa razy US Open i Australian Open, Angelique Kerber wygrała Wimbledon, a Naomi Osaka US Open i Australian Open.

Znany dziennikarz wskazał słaby punkt Igi Świątek i ocenił dołączenie Wima Fissette'a

Nie ma, co ukrywać, że w ostatnich dwóch latach Iga Świątek nie najlepiej radziła sobie w Australian Open, US Open i Wimbledonie. Od czasu triumfu na nowojorskich kortach w 2022 roku Polka w tych turniejach najdalej zaszła do ćwierćfinału Wimbledonu w 2023 roku i na tym samym etapie odpadła w tym roku z US Open.

- Świątek jest pod pewnymi względami fascynującą zawodniczką. Jest niesamowicie utalentowana. Mogłaby jutro przejść na emeryturę i zapisać się jako talent pokoleniowy. A jednak w jej grze jest słaby punkt. Poza kortami ziemnymi jej wyniki w turniejach wielkoszlemowych są bardzo słabe - ocenił dziennikarz "Sports Illustrated" Jon Wertheim.

Wertheim mówiąc o dołączeniu Fissette'a zwrócił uwagę na Darię Abramowicz. - Jak nowy trener sobie poradzi? Jest jedna rzecz: Iga Świątek jest niezwykle blisko swojej psycholog Darii Abramowicz. Zazwyczaj to trener pełni rolę motywatora, osoby wspierającej i psychologa - ocenił.

- Dynamika ulega zmianie i jest skomplikowana, gdy jest również trener mentalny. Jak te elementy będą do siebie pasować? Jak Fissette będzie współdziałać z innym członkiem zespołu? To czas pokaże - podsumował.

Iga Świątek przygotowuje się aktualnie do turnieju WTA Finals w Rijadzie, który zostanie rozegrany w dniach 2-9 listopada. Następnie tenisistka wystąpi w finałach Billie Jean King Cup w Maladze, które potrwają od 13 do 20 listopada.