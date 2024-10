Niespodziewany pogrom w meczu Industrii Kielce. Tego nikt się nie spodziewał

Ostatnie dwie wygrane w Lidze Mistrzów mogły sugerować, że Industria Kielce wchodzi na właściwą ścieżkę w tym sezonie. Ale ich marsz postanowił zatrzymać Aalborg, finalista poprzedniej edycji LM. Nikt nie spodziewał się, że spotkanie skończy się aż tak wysoką porażką kielczan.

Industria Kielce rozbita w LM

Od początku meczu gospodarze nie funkcjonowali dobrze w defensywie. Przede wszystkim nie pomagali dzisiaj bramkarze. Źle się ustawiali, nie czytali gry. Głównie przez nich kielczanie przegrywali dość szybko 3:6.

Po kilkunastu minutach gry kielczanie zdołali się przebudzić i doprowadzili do remisu 10:10. Poprawili się w ataku względem początku spotkania, szczególnie dobrze wyglądali w kontrataku. 11. bramkę dla kielczan zdobył Arkadiusz Moryto i śmiało to można uznać za trafienie kolejki. Ofiarnie rzucił się do odbitej piłki i oszukał bramkarza Aalborga.

Niestety, po tej akcji gra gospodarzy całkowicie się posypała i trudno to racjonalnie wytłumaczyć.

Proste błędy w rozegraniu Aalborg wykorzystywał później bezlitośnie. Duńczycy powiększali swoją przewagę. Do tego Industria przez ponad półtorej minuty grała w podwójnym osłabieniu, w praktyce pomagała gościom na nowo zbudować przewagę. W mgnieniu oka Aalborg prowadził sześcioma bramkami. Do przerwy było 18:12 dla Duńczyków.

W drugiej połowie rywale nie zwolnili tempa, cały czas grali konsekwentnie z przodu i z tyłu, a nawet powiększyli przewagę do siedmiu goli. Wybił ich z rytmu kilkoma dobrymi interwencjami po 40. minucie Miłosz Wałach. Kielczanie zmniejszyli straty do różnicy trzech bramek, ale na więcej nie było ich stać.

W ostatnich dziesięciu minutach Aalborg znowu zagrał na swoim wysokim poziomie. Grali bezbłędnie w ataku pozycyjnym z łatwością odbierali piłkę, a kielczanie znów byli nieskuteczni. Aalborg odskoczył ponownie na siedem trafień i ostatecznie wygrał 35:28. Duńczycy nie mieli litości.

W tabeli grupowej Aalborg zajmuje trzecią pozycję. Industria zajmuje piąte miejsce z jednopunktową stratą do Duńczyków. Rozdziela ich węgierski Pick Szeged.