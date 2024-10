Probierz nie chce ich w kadrze. Wywołał burzę. "Idzie w zaparte"

Jest dwóch piłkarzy, którzy nie cieszą się zaufaniem ze strony Michała Probierza, co skutkuje brakiem powołań do reprezentacji Polski. Chodzi o Matty'ego Casha i Kamila Grabarę. Grzegorz Mielcarski mówi wprost, że ma obawy co do decyzji selekcjonera, zwłaszcza jeśli chodzi o Casha, który gra w Premier League. - Gdy wszyscy napierają na powołanie Grabary, trener Probierz idzie w zaparte i nic z tego nie wychodzi. Mam nadzieję, że w przypadku Casha tak nie będzie - powiedział.

