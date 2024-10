Oficjalnie! Wiadomo, z kim zagrają Świątek i Hurkacz. To będzie hit!

United Cup to w tenisowym kalendarzu impreza wyjątkowa. Biorą w niej udział reprezentacje narodowe złożone zarówno z kobiet, jak i mężczyzn. Do tej pory odbyły się dwie edycje i za każdym razem dobry wynik notowała w niej reprezentacja Polski. W 2023 r. doszła do półfinału, w którym przegrała ze Stanami Zjednoczonymi. Za to rok później zameldowała się w finale, a w nim lepsi okazali się Niemcy. W kolejnej edycji nadzieje znów będą duże, bo do rywalizacji mają przystąpić Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

REKLAMA

Zobacz wideo PSG Stal Nysa przerwała serię porażek. Michał Gierżot ocenił zwycięski mecz z Treflem Gdańsk

Oto rywale Świątek i Hurkacza. Rozlosowano grupy w United Cup

Oboje znaleźli się w sześcioosobowym składzie Polaków zgłoszonym do rozgrywek. Oprócz nich są w nim: Alicja Rosolska, Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak i Jan Zieliński. Turniej rozpocznie się 27 grudnia od spotkań grupowych. A na kogo trafili Polacy?

W poniedziałek odbyło się losowanie. Jak poinformowano na oficjalnym profilu turnieju na platformie X, Polska znalazła się w grupie B razem z Norwegią i Czechami. Oznacza to, że może dojść do pasjonujących starć Igi Świątek z Karoliną Muchovą czy Huberta Hurkacza z Casperem Ruudem. Zwłaszcza pierwszy z potencjalnych pojedynków może rozpalać wielkie emocje kibiców. Muchova ostatnio jest w świetnej dyspozycji. Awansowała do półfinału US Open, oraz turnieju WTA 500 w Ningbo, a w Pekinie przegrała dopiero w finale. Mecz ze Świątek niewątpliwie będzie więc wielkim hitem.

W sumie w zawodach weźmie udział 18 reprezentacji narodowych. Zostały one przydzielone do sześciu grup liczących po trzy zespoły. Trzy grupy (A, C i E) zagrają w Perth, a trzy (B, D, F) - w Sydney. Do grupy A trafiły Stany Zjednoczone i Kanada, a trzeci uczestnik dopiero zostanie wyłoniony na podstawie połączonych rankingów WTA i ATP. W grupie C zobaczymy Grecję, Kazachstan i Hiszpanie, w grupie D: Włochy, Francję i Szwajcarię, w E: Chiny, Brazylię i broniących tytułu Niemców, a w grupie F: Wielką Brytanię i Australię, a trzeciej drużyny jeszcze nie poznaliśmy. Do fazy pucharowej przejdą zwycięzcy każdej z grup oraz dwie najlepsze drużyny z drugich miejsc. Finał zaplanowany jest na 5 stycznia 2025 r.