Miały być kokosy, a nie ma nic. Szeremeta wyjawia prawdę o nagrodach za IO

- To była bardzo ciężka walka, tak jak się spodziewałam. Ale świetnie się pokazałam na igrzyskach olimpijskich i jestem z siebie zadowolona. Myślałam, że tę walkę wygram, ale była ode mnie szybsza i ten zasięg rąk... Nie udało się, ale próbowałam do samego końca - mówiła Julia Szeremeta po porażce z Lin Yu-Ting w finale imprezy w Paryżu. Mimo wszystko Polka miała ogromne powody do zadowolenia. Z Francji wróciła ze srebrnym medalem. A w ojczyźnie miały na nią czekać kolejne nagrody za tak wielki sukces. Problem w tym, że wielu z nich wciąż nie otrzymała.

REKLAMA

Zobacz wideo Objawy pojawiały się po morderczych walkach. "Wymarzona śmierć"

Julia Szeremeta mówi, jak jest. Nie dostała jeszcze nagród obiecanych przez PKOl

Polski Komitet Olimpijski przewidział dla wicemistrzów 200 tysięcy złotych premii, a do tego diament, voucher na wakacje oraz obraz. Impreza w stolicy Francji zakończyła się 11 sierpnia. Minęły więc już ponad dwa miesiące. Wydawało się, że w tym czasie Szeremeta otrzyma obiecane nagrody. Czy tak się stało?

Otóż nie. Pięściarka nie może jeszcze cieszyć się m.in. z premii, bo ta nie wpłynęła na jej konto, o czym poinformowała w rozmowie z WP SportoweFakty. - Nic na ten temat [vouchera, przyp. red.] nie wiem, bo nic jeszcze nie dostaliśmy. Podobnie zresztą jest z nagrodami finansowymi - podkreśliła Szeremeta. Ujawniła kiedy można spodziewać się wręczenia nagród. - Czekamy na Galę Olimpijską, która ma się odbyć 15 listopada i to tam mamy odebrać wszystkie nagrody - dodała.

Jednak środki finansowe, vouchery, diament czy obraz to niejedyne nagrody, na jakie może liczyć Szeremeta. Otrzyma też mieszkanie dwupokojowe. Już wcześniej podkreślała, że może ono znacząco poprawić jakość jej życia. Mieszkanie powstanie bowiem na nowym osiedlu pod warszawskim Lasem Kabackim. "Będzie miało własny park, okazałą infrastrukturę sportową (m.in. centrum wspinaczkowe, korty i boiska), żłobek, przedszkole, szkołę i szereg rozwiązań ekologicznych (system wykorzystywania deszczówki, elektryczny bus)" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Co z mieszkaniem dla Szeremety?

Teraz do kwestii mieszkania w rozmowie z WP odniosła się Szeremeta. Okazuje się, że już wiadomo, kiedy powinna otrzymać klucze do nowego lokum. - Będę mogła wprowadzić się do niego za dwa lata. W najbliższych dniach mam jechać do siedziby dewelopera, by wybrać sobie konkretny lokal. Choć przed igrzyskami mieszkałam w Lublinie, to mogę powiedzieć, że za dwa lata raczej zamieszkam na "Osiedlu Polskich Mistrzów Olimpijskich" - mówiła.

Teraz przed Szeremetą pracowity okres. Najprawdopodobniej weźmie udział m.in. w listopadowej gali Suzuki Boxing Night w Lublinie. Pięściarka już wcześniej wyrażała nadzieję, że uda jej się wystąpić w walce wieczoru.