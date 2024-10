WTA ogłasza ws. Świątek i Sabalenki. Na to czeka cały świat

Aryna Sabalenka przejmie 28 października pozycję liderki rankingu WTA. W tym momencie traci do Igi Świątek zaledwie 79 punktów, ale za dwa tygodnie zostaną odjęte punkty za zeszłoroczne finały w Cancun, które Polka wygrała. Białorusinka przegrała ze Świątek w finale. W ostatnich tygodniach Sabalenka dominuje w światowym tenisie.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek bez trenera! Pożegnała się z Wiktorowskim

WTA mówi o rywalizacji Świątek i Sabalenki

WTA jest zachwycona formą białoruskiej tenisistki i nie ukrywa tego w swoich oficjalnych mediach. Wprost pisze o tym, że "na nowo definiuje dominację". Pod względem liczby finałów to najlepszy sezon w karierze Sabalenki. W Wuhan osiągnęła swój siódmy finał w tym roku, czwarty wygrany. Wcześniej triumfowała w Australian Open, US Open i turnieju w Cincinnati.

Sama Sabalenka zauważyła, że bardzo mocno się rozwinęła jako tenisistka na przestrzeni całego sezonu. - Bardzo się poprawiłam. Mogę podejść do siatki i w ten sposób punkt, a potem mogę wykorzystać swój dotyk. Mam trochę różnorodności w grze. Po prostu powtarzałam sobie, że jeśli nie będę w stanie normalnie uderzyć piłki, będę w stanie wykonać skrót, dropshot, podejść do siatki. Przypomniałam sobie, że mam wiele broni, nie tylko klasyczne uderzenie piłki - mówiła Sabalenka w podcaście "WTA Insider" po triumfie w Wuhan.

Według mediów WTA zwiększony repertuar zagrań u Białorusinki może pozwolił jej rywalizować z Igą Świątek. "Ta umiejętność zdobywania punktów bez kurczowej gry przy linii to właśnie powód, dla którego Sabalenka znalazła się w sytuacji, w której może rzucić wyzwanie Idze Świątek w walce o pozycję nr 1 na koniec roku podczas WTA Finals w Rijadzie. Kiedy jej umysł jest czysty, a nerwy utrzymane na wodzy, Sabalenka ma więcej opcji, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę" - czytamy na stronie federacji.

- Uwielbiam ćwiczyć tę grę techniczną, ponieważ wiem, jak wiele korzyści może mi to dać. Wiem, że nigdy nie zapomnę, jak mocno uderzać piłkę. Jeśli mogę uderzyć piłkę mocno, a potem połączyć to z grą techniczną, to przeciwnik jest pod dużą presją - stwierdziła Białorusinka.

Turniej WTA Finals w Rijadzie odbędzie się w dniach 2-9 listopada.