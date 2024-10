Ukrainiec przejechał się po warunkach w Polsce. "Naprawdę"

Ukraina, z wiadomych przyczyn nadal grająca swe domowe mecze głównie w Polsce, do starcia z Gruzją nie przystępowała jako faworyt. Po dwóch porażkach z Albanią (1:2) i Czechami (2:3) przyszło im się zmierzyć z rywalem, który ten sam zestaw przeciwników pokonał i to pewnie (4:1 z Albanią i 1:0 z Czechami). Jednak boisko zweryfikowało rzeczywistość na korzyść naszych wschodnich sąsiadów, którzy po golu Mychajło Mudryka zwyciężyli 1:0.

Poznańskie przygody Ukrainy i Gruzji

Sam mecz przyniósł sporo emocji niezwiązanych z samą piłką. W pierwszej połowie na około 10 minut zgasły światła nad jedną z trybun. Natomiast sami kibice obu kadr wykorzystali okazję do wspólnego naubliżania prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. Gruzini, którzy wciąż pamiętają mu wojnę o Osetię Południową z 2008 roku, zaintonowali piosenkę "Putin to k***a", co ochoczo opisywały potem ukraińskie media. Jednak oba zespoły połączyło coś jeszcze.

Mianowicie walka z... murawą na stadionie w Poznaniu. Tej zdecydowanie wiele brakowało do ideału. Nie było to zaskakujące. Po ostatnim starciu ligowym Lecha Poznań z Motorem Lublin (1:2) na jej stan narzekali trener "Kolejorza" Niels Frederiksen oraz napastnik Mikael Ishak. Niestety do meczu w Lidze Narodów nie udało się wiele w tej kwestii zrobić, a piłkarze łatwo nie mieli. Bramkarz Gruzinów Giorgi Mamardaszwili sugerował nawet, że gdyby miał pod nogami nieco lepszą murawę, być może obroniłby strzał Mudryka, który dał zwycięstwo Ukrainie.

Ilia Zabarny bezlitosny dla murawy w Poznaniu

Nasi wschodni sąsiedzi rozegrają dziś (poniedziałek 14 października) kolejny mecz, lecz tym razem na Tarczyński Arenie Wrocław z Czechami. Na konferencji przedmeczowej wypowiedział się m.in. środkowy obrońca ukraińskiej kadry (a na co dzień grającego w Premier League Bournemouth) Ilia Zabarny. Zapytany o murawę w Poznaniu i porównanie jej do tej wrocławskiej, piłkarz nie miał żadnych wątpliwości.

- Boisko było naprawdę w fatalnym stanie. To nie jest poziom reprezentacji narodowych. Jeśli chodzi o Wrocław, to można powiedzieć, że jest to dla nas szczęśliwy stadion. Rozumiemy jednak, że to będzie trudny mecz i potrzebujemy tylko zwycięstwa - ocenił piłkarz Bournemouth. Mecz Ukraina - Czechy rozpocznie się o godzinie 20:45.