Klamka zapadła. Jest decyzja ws. powrotu Kamila Stocha. PZN potwierdza

W sobotę Stoch podparł daleki skok w okolice rozmiaru Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Schodził ze skoczni, utykając, a badanie rezonansem magnetycznym potwierdziło uraz kolana. W komunikacie PZN wskazał wtedy, że "wewnętrzne więzadło boczne w prawym kolanie skoczka ma niewielkie, częściowe pęknięcie".

Polak szybko rozpoczął rehabilitację i przewidywano, że powinna zająć około czterech tygodni. To skreślało dla niego możliwość skakania w dwóch ostatnich zawodach Letniego Grand Prix w Hinzenbach i Klingenthal, ale także stawiało pod znakiem zapytania jego start w mistrzostwach Polski w Zakopanem na początku drugiej połowy października.

Stoch nie skoczy na MP w Zakopanem. Stoeckl: Jego powrót do zdrowia przebiega dobrze

Dziś wiemy już, że Kamil Stoch na pewno nie wystartuje w MP rozgrywanych na Średniej Krokwi w Zakopanem. Informację potwierdza nam Alexander Stoeckl.

- Jego powrót do zdrowia przebiega dobrze. Na ten moment trenuje fizycznie i plan to powrót do skakania jakiś czas po mistrzostwach Polski - mówi Sport.pl dyrektor skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN. Sam Stoch kilka razy pokazywał w mediach społecznościowych, jak przebiega jego rehabilitacja i wspominał, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Na start na skoczni będzie musiał jednak poczekać nieco dłużej, już do zimy, bo mistrzostwa Polski są ostatnim sprawdzianem przed startem cyklu Pucharu Świata pod koniec listopada.

W zeszłym roku, gdy letnie MP na koniec października rozgrywano w Szczyrku, Stoch zajął trzecie miejsce i zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym, a do tego czwarte miejsce ze swoim klubem Evenement Zakopane w konkursie drużynowym. Tego lata brał udział tylko w zawodach Letniego Grand Prix w Wiśle. W pierwszym konkursie zajął szesnaste miejsce i nie znalazł się w składzie na drugi, niedzielny etap rywalizacji.

Żyła wraca na skocznię i do startów. "Wszystko wygląda pozytywnie"

Jednak Stoeckl przekazuje nam także dobrą informację w kontekście rywalizacji na Średniej Krokwi w Zakopanem pod koniec tego tygodnia. Chodzi o powrót Piotra Żyły, który stracił kilka tygodni treningu po kontuzji i zabiegu kolana. Polak od niedawna znów prezentuje się na skoczni i powinien wziąć udział w mistrzostwach Polski.

Dla niego byłby to pierwszy start tego lata i zarazem jedyny sprawdzian przed początkiem sezonu zimowego. - Piotrek cieszy się powrotem na skocznię i coraz bardziej poprawia swoje wyniki na treningach. Jak dotąd wszystko w jego sprawie wygląda pozytywnie - ocenia Alexander Stoeckl.

Zawody na Średniej Krokwi w Zakopanem - wciąż na torach porcelanowych i igelicie, a nie w warunkach hybrydowych - zaplanowano w dniach 18-19 października. W piątek odbędzie się konkurs indywidualny, który zaplanowano na godzinę 17:30. Za to w sobotę zawodnicy wezmą udział w rywalizacji drużyn, której początek zaplanowano na 11.