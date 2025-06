42 gole i trzy asysty - oto statystyki Roberta Lewandowskiego w minionym sezonie. Była to dla niego zdecydowanie najlepsza kampania w barwach FC Barcelony. Wyraźnie odżył pod wodzą Hansiego Flicka. Dzięki regularnym występom doszło do automatycznego przedłużenia umowy. Wiadomo, że Polak spędzi w Hiszpanii kolejny sezon. A co dalej?

Nowe informacje ws. rzekomego transferu Lewandowskiego. Romano ujawnia. "Relacje są bardzo dobre"

- Z tego, co słyszałem, Robert Lewandowski jest całkowicie skupiony na FC Barcelonie - ujawnił Fabrizio Romano, dziennikarz doskonale orientujący się w realiach transferowych, w programie "Okno Transferowe" na kanale Meczyki.pl na YouTube. To oczywiste, skoro napastnika łączy umowa z klubem. Coraz więcej mówi się jednak, że po wypełnieniu kontraktu przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. "GOL International, czyli agencja, która reprezentuje Roberta Lewandowskiego, spodziewa się, że w przyszłym roku zdecyduje się na przenosiny do ligi saudyjskiej. Tak wynika z oświadczenia ujawnionego naszej redakcji" - pisała gazeta "Al-Riyadiyah".

Te doniesienia skomentował teraz Romano. - Jest zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej i wciąż będzie się pojawiało - potwierdził, po czym przekazał ważne wieści. - Relacje między agentem Lewandowskiego - Pinim Zahavim - a saudyjskimi klubami są bardzo dobre, więc nie byłbym zaskoczony, jeśli oferty wróciłyby w kolejnych miesiącach przed 2026. Natomiast obecnie Lewandowski skupia się na FC Barcelonie - zapewnił Romano.

Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że po zakończeniu przygody z Barceloną, Lewandowski przeniesie się do USA i tam będzie kontynuował karierę. Teraz nie jest to już tak pewne. Kto wie, może Saudyjczycy skuszą Polaka hojnym kontraktem. Jak na razie 36-latek pozostaje w Katalonii. Obecnie przebywa na wakacjach, ale nie rezygnuje z ćwiczeń i aktywności fizycznej. Do treningów z klubem wróci 13 lipca. W sierpniu rozpocznie sezon.

Co dalej z Lewandowskim w reprezentacji Polski?

Pytaniem, jakie obecnie zadaje sobie każdy polski kibic, jest nie tylko to, gdzie zagra Lewandowski po wygaśnięciu umowy z Barceloną, ale przede wszystkim to, czy wróci do kadry narodowej. W wyniku konfliktu z Michałem Probierzem, który eskalował po odebraniu opaski kapitańskiej, Lewandowski postanowił zawiesić karierę reprezentacyjną, dopóki selekcjonerem jest 52-latek. Ostatecznie trener podał się do dymisji, ale piłkarz nie poinformował jeszcze o oficjalnej decyzji. A najbliższe zgrupowanie już we wrześniu.