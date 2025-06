To zaboli Świątek. Nadal ogłasza światu: "nie widzę"

Rafael Nadal w październiku ubiegłego roku zakończył sportową karierę. Z racji tego, że jest idolem Igi Świątek, to fani od razu mówili jednym głosem, że powinien zostać trenerem Igi Świątek. Polka wtedy zakończyła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim i szukała trenera. "Rafa, zostań trenerem Igi!", "Rafa trenerem Igi? To byłoby coś wspaniałego", "Drużyna, której nie mamy, ale jej potrzebujemy" - pisali internauci w mediach społecznościowych. - Świątek potrzebuje trenera lub mentora? Wydaje mi się, że mentor nie będzie funkcjonował bez trenera. Wiele osób pisze: "No dobrze, to skoro Rafa Nadal kończy karierę, to może niech to on będzie". To nie do końca tak wygląda. Na to nie ma żadnych szans - mówił wówczas Marek Furjan, komentator tenisa.

To zaboli Świątek. Nadal ogłasza: "Nie widzę"

Iga Świątek, choć raczej nigdy tego oficjalnie nie powiedziała, to być może też by chciała, by jej szkoleniowcem został Rafael Nadal. Gdyby tak rzeczywiście było, to pięciokrotnej triumfatorce turniejów wielkoszlemowych (cztery razy Roland Garros i raz US Open) zabolałyby najnowsze słowa Nadal na temat możliwej kariery trenerskiej.

- Nikt nie wie, co będzie dalej. To skomplikowane. Dziś nie widzę siebie w roli trenera. Mam zbyt wiele do zrobienia, by o tym myśleć, ale prawda jest taka, że tenis jest częścią mojego życia i nie mówię nie czemuś, co może się wydarzyć za kilka lat. Moje życie jest teraz jednością, nie wiem, jak będzie wyglądało za trzy lub cztery lata - powiedział 22-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych dla hiszpańskiego Eurosportu.

Nadal ma dobre relacje ze Świątek. Między nimi jest spory szacunek. Daria Abramowicz, psycholog Igi Świątek w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" zdradziła nawet, że nie tak dawno 24-latka kontaktowała się z byłym znakomitym hiszpańskim tenisistą. - Jakiś czas temu korespondowała z Rafaelem Nadalem, opisywała mu swoją sytuację i to jak się w niej czuje - zdradziła psycholożka. Co odpisał Hiszpan? - "Iga, przecież to normalne, takie rzeczy się zdarzają" - mówiła Daria Abramowicz.

Jedno jest pewne, gdyby kiedyś Rafael Nadal zostałby trenerem Igi Świątek, to byłby to wielki hit.

Na razie Polka pod wodzą trenera Wima Fisette'a rozpoczęła sezon na kortach trawiastych. Obecnie jest w półfinale turnieju w Bad Homburg. Zmierzy się w nim z Włoszką Jasmine Paoloni (4. WTA). Początek spotkania w piątek o godz. 13.

Dla Polki turniej w Niemczech to ostatni etap przygotowań do Wimbledonu - trzeciego turnieju wielkoszlemowego w tym roku.