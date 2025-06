Bad Homburg. Kiedy finał Świątek - Pegula? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek na ten moment czekała ponad 12 miesięcy. Nasza tenisistka w końcu przerwała nieco słabszą serię i po okresie niepowodzeń po raz pierwszy od zeszłorocznego Rolanda Garrosa wystąpi w finale turnieju rangi WTA. W piątek w fantastycznym stylu rozbiła Jasmine Paolini 6:1, 6:3 w półfinale w Bad Homburg i teraz czeka ją mecz o mistrzowskie trofeum.

Finał w Bad Homburg. Kiedy gra Iga Świątek? O której mecz Świątek - Pegula?

Dla Świątek to dopiero pierwszy w karierze finał turnieju zaliczanego do głównego cyklu rozgrywany na kortach trawiastych. Choć Polka do tej pory nie radziła sobie zbyt dobrze na tej nawierzchni, to tym razem spisuje się doskonale. W Bad Homburg nie straciła ani jednego seta. Odprawiła kolejno: Wiktorię Azarenkę, Jekaterinę Aleksandrową i wspomnianą Jasmine Paolini.

Jej ostatnią rywalką będzie natomiast Jessica Pegula. Amerykanka do finału weszła wręcz w dramatycznych okolicznościach. W półfinale przegrywała już z Lindą Noskovą 6:7 (2), 4:5, ale wtedy jej przeciwniczka kompletnie się posypała. Pegula nagle przełamała, a potem zaliczyła spektakularny powrót. Drugą partię wygrała 7:5, a w trzeciej rozbiła Czeszkę 6:1.

Do niedawna wydawało się, że to właśnie Amerykanka będzie faworytką do końcowego zwycięstwa w Bad Homburg. Pegula przystąpiła do zawodów jako najwyżej rozstawiona tenisistka. Teraz jednak większe szanse daje się Idze Świątek. Nasza mistrzyni na pewno do meczu przystąpi bardziej wypoczęta. Nie dość, że swój półfinał rozegrała wcześniej, to w dodatku jej rywalka ma za sobą aż dwa ponaddwugodzinne starcia z rzędu (wcześniej w trzech setach pokonała Emmę Navarro). Bez względu na wynik finału Polka i tak przesunie się z ósmego na czwarte miejsce w rankingu WTA tuż przed startem Wimbledonu.

Finał turnieju WTA 500 w Bad Homburg pomiędzy Igą Świątek a Jessicą Pegulą rozpocznie się w sobotę 28 czerwca o godzinie 13:30. Transmisję spotkania można będzie oglądać na antenie Canal + Sport 2 oraz w internecie w płatnym serwisie streamingowym Canal + online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.