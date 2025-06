Mistrzyni olimpijska zmierzy się ze Swobodą! Wielki hit w Polsce

Do Memoriału Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie zostało już tylko 50 dni. Dokładnie w dniach 15-16 sierpnia 2025 roku najlepsi lekkoatleci na świecie zjawią się na śląskiej ziemi w ramach mityngu zaliczanego do prestiżowego cyklu Diamentowej Ligi. I tak, mówimy tu o dwóch dniach, bo organizatorzy postanowili wprowadzić nowość. Tyczkarki, kulomiotki oraz skoczkinie wzwyż zmierzą się w piątek 15 sierpnia na rynku w Katowicach. Cała reszta rywalizacji to już 16 sierpnia na Śląskim.

Swoboda przed największym z wyzwań. Mistrzyni olimpijska zadebiutuje w Polsce

Nie zabraknie najlepszych zawodników świata, wśród których są i reprezentanci Polski. Podczas Drużynowych Mistrzostw Europy do rywalizacji powróciła Ewa Swoboda, zajmując 2. miejsce na 100 metrów. W Chorzowie czeka ją o wiele większe wyzwanie, a właściwie największe z możliwych. Organizatorzy ogłosili bowiem, że w Memoriale udział weźmie mistrzyni olimpijska z Paryża na 100 metrów Julien Alfred.

- Ogłaszamy, że w blokach obok naszej halowej wicemistrzyni świata stanie Julien Alfred. Mówimy o nowej królowej sprintu na 100 m z kraju, o którego istnieniu przed igrzyskami w Paryżu wiedziała garstka ludzi. A jednak to nie Jamajka i nie USA przejęła koronę w tej konkurencji. Ta pojechała na wyspę St. Lucia, co zaszokowało kibiców na Stade de France - powiedział Piotr Małachowski, dyrektor sportowy mityngu.

Jedyna taka mistrzyni

St. Lucia to mała wyspa na Karaibach, zamieszkiwana przez niespełna 180 000 osób. To mniej niż np. w Rzeszowie. Złoto Alfred było pierwszym jakimkolwiek medalem w olimpijskiej historii tego kraju. Bieg na 100 metrów pań będzie ostatnią konkurencją rozgrywaną podczas Memoriału. - Wiemy, że zbliżają się MŚ w Tokio. A w sporcie panuje zasada „bij mistrza", więc do skóry Al-fred będzie chciała się dobrać każda sprinterka, podrażniona po Paryżu. Mityng na Śląsku to jeden z ostatnich dużych testów formy przed wylotem do Japonii. Każda będzie chciała postraszyć konku-rentki. Warto zobaczyć to osobiście - dodał w całej sprawie Małachowski.

Marzenia zostaną spełnione. Nagroda za progres

Oczywiście wśród zgłoszonych Polaków na Diamentową Ligę znajdzie się nie tylko Swoboda. Powrót na Śląsk ogłosiła już też m.in. Natalia Bukowiecka, Jakub Szymański czy młociarze, na czele z Wojciechem Nowickim i Pawłem Fajdkiem. Niedawno środowisko obiegła też historia Alicji Sielskiej, która po życiówce w biegu na 100 m ppł wypowiedziała marzenie o debiucie w mityngu tej rangi. I to marzenie zostanie spełnione.

Podobnie ma się sprawa z Oliwerem Wdowikiem. Polak zajął sensacyjne trzecie miejsce na 100 metrów podczas Drużynowych Mistrzostw Europy. Jego czas 10,10 s to trzeci najlepszy wynik w historii polskiej lekkoatletyki na tym dystansie. Podczas późniejszej rozmowy z TVP Sport dowiedział się, że i dla niego w Chorzowie znajdzie się miejsce.