Aryna Sabalenka pokazała, gdzie wyjechała po triumfie w US Open

Aryna Sabalenka (2. WTA) wygrała US Open. W finale Białorusinka pokonała Jessicę Pegulę (3. WTA) 7:5. 7:5. "Pierwszy set trwał dokładnie godzinę. Wiceliderka rankingu okazała się mocniejsza i poszła za ciosem w drugiej partii. Prowadziła w niej już 3:0, ale Amerykanka wygrała pięć gemów z rzędu. Jednak w kluczowym momencie ponownie Sabalenka udowodniła, że wyciągnęła wnioski z finału sprzed roku, gdy przegrała z Coco Gauff" - pisał po finale Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

O tym, jak ważne było dla Sabalenki zwycięstwo w US Open, najlepiej świadczą jej słowa na pomeczowej konferencji prasowej. - Po śmierci mojego ojca moim celem stało się umieszczenie mojego imienia, mojego nazwiska w historii tenisa. Za każdym razem, gdy widzę swoje nazwisko na trofeum, to czuję się dumna z siebie, z mojej rodziny, która nigdy nie zrezygnowała ze spełniania mojego marzenia i zrobiła wszystko, co mogła, abym mogła iść dalej - powiedziała.

Po triumfie Sabalenka udała się do szatni, gdzie świętowała sukces wraz ze swoim zespołem oraz partnerem Georgiosem Frangulisem. Mężczyzna jest właścicielem marki Oakberyy, z którą Sabalenka współpracuje od początku bieżącego roku. Oferuje ona zdrowe produkty żywnościowe. Dodatkowo Brazylijczyk startuje też czasem w wyścigach samochodowych.

W takich warunkach wypoczywa Aryna Sabalenka

Niedawno wybrała się na wakacje do Grecji, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. "Obudziłam się w raju" - czytamy w opisie. Na zdjęciu widać dwa leżaki do opalania oddzielone stolikiem oraz ręczniki.

Aryna Sabalenka opublikowała zdjęcie z wakacji

Obecnie Aryna Sabalenka zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu WTA.