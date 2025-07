Tak wygląda teraz David Beckham. "Okropne"

David Beckham to niewątpliwa legenda piłki nożnej. Były reprezentant Anglii, a także piłkarz m.in. Manchesteru United i Realu Madryt czarował na europejskich boiskach w drugiej połowie lat 90' oraz w pierwszej dekadzie XXI wieku. Jednak akurat on wielkiej sławy dorobił się nie tylko na boisku, ale też, a może wręcz przede wszystkim, poza nim. Piłkarze-celebryci wcześniej się zdarzali, ale Beckham wzniósł to na wyższy poziom, zaś gdy obecnie jakiś zawodnik zdobywa popularność wraz ze swoją partnerką, nie bez przyczyny porównuje się ich do małżeństwa Davida z Victorią Beckham, byłą członkinią muzycznej grupy Spice Girls.

Beckham postanowił spróbować sztuki fryzjerskiej. Nie skończyło się to dobrze

Dziś Beckham nadal pozostaje jednym z najpopularniejszych byłych sportowców świata. Jego konto na Instagramie śledzi ponad 88,2 miliona osób. Wszyscy obserwujący mieli niedawno okazję zobaczyć efekt wpadki autorstwa samego Beckhama. Anglik wrzucił na swoje konto filmik dotyczący jego aktualnego wyglądu. Jak się okazuje, były piłkarz znacznie skrócił włosy, ale w jednym miejscu aż za bardzo. Na jego głowie widać bowiem łysą plamę, wyróżniającą się na tle reszty. Jak do tego doszło?

Okazuje się, że winny jest sam Beckham, który postanowił sam dla siebie być fryzjerem. Całą historię ujawnia jego dialog z żoną Victorią. - Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? - pyta Victoria. - Głowica maszynki odpadła i spadła mi na głowę - odpowiada David, odsłaniając łyse miejsce. - To nie jest śmieszne - mówi, gdy jego żona zaczyna się śmiać. - To nie wygląda dobrze. Zawsze będę z tobą szczera, to wygląda okropnie - brutalnie podsumowuje jego starania Victoria Beckham.

Inter Miami lepszy w MLS, niż Beckham z maszynką w dłoni

Cóż, nie ma wątpliwości, że Beckham nie przerzuci się z futbolu na fryzjerstwo. Choć oczywiście z piłką jest już związany jedynie pozaboiskowo. Anglik to współwłaściciel amerykańskiego Interu Miami, w którym grają m.in. Leo Messi i Luis Suarez. Jak dotąd w tym sezonie zespół z Florydy zajmuje 5. miejsce w Konferencji Wschodniej ze stratą siedmiu punktów do lidera (FC Cincinnati). Jednak z uwagi na dłuższą nieobecność z powodu udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata, mają także rozegrane o trzy spotkania mniej niż inni.