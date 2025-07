Było 1:4 w meczu Linette i nagle zwrot. Co za mecz Polki z Collins!

Waszyngton to pierwszy turniej w północno-amerykańskiej części sezonu, poprzedzający okres przed US Open. Ranga WTA 500 potrafi przyciągnąć tenisistki z czołówki, dla których to też dobre przetarcie przed większymi imprezami w najbliższych tygodniach. Dla Magdy Linette i Magdaleny Fręch to też istotny turniej, bronią rankingowych punktów.

Linette przegrywała z Collins 1:4 i nagle zwrot

Pierwszą rywalką Magdy Linette była Danielle Collins Polka grała z Amerykanką drugi raz w karierze, ostatnio mierzyła się z nią siedem lat temu, wtedy przegrała po trzech setach. Początek meczu nie układał się po myśli naszej tenisistki. Nie mogła złapać odpowiedniego rytmu, została przełamana przy pierwszym gemie serwisowym. Przegrywała 1:4 i była pod ścianą.

Ale potem nastąpił całkowity zwrot akcji. Linette rosła z każdą kolejną wymianą. Collins za to grała coraz bardziej nerwowo i chaotycznie. W mgnieniu oka Polka doprowadziła do remisu 4:4. Dalej grała coraz lepiej, zaczynała przeważać nad Collins. W końcówce seta przyspieszyła grę. W 11. gemie przełamała przy pierwszej okazji, a w kolejnym zamknęła seta, wygrywając gema do 15, a całą partię 7:5.

Linette dokonała remontady w pierwszym secie, a w kolejnym poszła za ciosem. Złapała dużą swobodę i pewność siebie. Szybko wyszła na prowadzenie 3:0, dwukrotnie przełamując pogubioną Collins. Ale potem nastąpił zryw Amerykanki. Udało się jej dwa razy przełamać Linette. Co prawda Polka dobrze serwowała, ale Collins potrafiła znaleźć na nią sposób w wymianach. Mieliśmy remis 4:4.

Jednak próba odrobienia strat sporo kosztowała amerykańską tenisistkę. W końcówce znów zaczęła popełniać serię niewymuszonych błędów i ułatwiła Linette sprawę wygrania meczu. Polka zwyciężyła w drugim secie 6:4, a w całym meczu 2:0 i awansowała do drugiej rundy, gdzie zagra z którąś z Rosjanek - Anną Kalinską lub Kamillą Rachimową.

Warto zwrócić uwagę na statystyki serwisu w meczu Linette. Polka miała aż dziewięć asów serwisowych, podczas gdy Collins popełniła aż 13 podwójnych błędów.

Bardzo pewna gra Fręch i zasłużone zwycięstwo

Ze swojej gry na pewno może być zadowolona Magdalena Fręch, Julija Starodubcewa niewiele miała do powiedzenia. Fręch robiła dobre wrażenie, grała spokojnie, cierpliwie, wciągała Ukrainkę w długie wymiany, a ta nie potrafiła trzymać ciśnienia. Im dłużej trwały akcje, tym częściej Starodubcewa wyrzucała piłkę z kortu. Za wszelką cenę szukała okazji do winnera, co bywało zgubne.

Fręch przełamała rywalkę w pierwszym secie aż trzy razy. Po 25 minutach prowadziła 4:1. Potem zdarzył się słabszy gem, przegrany do zera, ale to był wypadek przy pracy. Szybko się odbudowała i wygrała seta 6:2.

W drugą partię lepiej nie dało się wejść. Fręch od razu przełamała Starodubcewą dwukrotnie, do tego sama obroniła break pointa. Prowadziła 4:0 i nie miała prawa tego wypuścić. Grała precyzyjnie, z dużym spokojem, często zmieniała kierunek i zmuszała Ukrainkę do biegania po całej szerokości kortu.

Ale wtedy wkradło się do gry Fręch rozluźnienie, pozwoliła Starodubcewej złapać kontakt. W ósmym gemie wróciła jednak do właściwego rytmu. Pewnie grała przy własnym podaniu, nie dała rywalce okazji do przełamania. Wygrała seta 6:4, cały mecz 2:0 i mogła cieszyć się z awansu.

W kolejnej rundzie Fręch może zagrać z prawdziwą legendą, Venus Williams, o ile ta pokona swoją rodaczkę, Peyton Stearns.

Turniej WTA 500 w Waszyngtonie, pierwsza runda - wyniki meczów Polek: