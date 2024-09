Tak wygląda tabela La Liga po tym, co zrobił Real Madryt

FC Barcelona bardzo dobrze rozpoczęła rozgrywki La Ligi i wygrała mecze z Valencią, Athletikiem, Rayo Vallecano i Realem Valladolid. Z kompletem punktów pewnie prowadzi w tabeli, a w sobotę musiała oglądać się na najgroźniejszych rywali.

Real Madryt wygrywa i nakłada presję na FC Barcelonę. Tak prezentuje się tabela La Liga

Przed piątą kolejką osiem punktów miały trzy zespoły: Villarreal, Real Madryt oraz Atletico Madryt. Pierwsi z nich w sobotę pokonali 2:1 Mallorcę po golu Ayoze Pereza w 94. minucie. Drudzy mogli zbliżyć się do Katalończyków po meczu z Realem Sociedad.

Zespół Carlo Ancelottiego przez długi czas nie był w stanie przebić się przez defensywę Basków. Udało się to dopiero w drugiej połowie, gdy po strzale Ardy Guelera ręką we własnym polu karnym zagrał Sergio Gomez i sędzia podyktował rzut karny. Ten wykorzystał Vinicius, który jakiś czas później wywalczył drugi rzut karny dla mistrzów Hiszpanii. Tym razem do piłki podszedł Kylian Mbappe i trafił na 2:0, ustalając wynik spotkania.

W efekcie Real Madryt, podobnie jak wcześniej Villarreal, zbliżył się do Barcelony na jeden punkt i czeka na to, co zrobi ona w niedzielnym meczu z piątą w tabeli Gironą. Do podium będzie chciało doskoczyć także Atletico, które w niedzielę zmierzy się z ostatnią w lidze Valencią.

Tabela La Liga po meczu Real Sociedad - Real Madryt

FC Barcelona - 4 mecze, 12 punktów, 13-3 bilans bramek Real Madryt - 5, 11 pkt, 9-2 Villarreal - 5, 11 pkt, 11-8 Atletico Madryt - 4, 8 pkt, 6-2 Girona - 4, 7 pkt, 7-4 Deportivo Alaves - 5, 7 pkt, 7-6 Espanyol - 5, 7 pkt, 5-5 Osasuna - 4, 7 pkt, 5-7 Celta Vigo - 4, 6 pkt, 10-9 Betis - 4, 5 pkt, 3-3 Mallorca - 5, 5 pkt, 3-4 Sevilla - 5, 5 pkt, 4-6 Leganes - 5, 5 pkt, 3-5 Rayo Vallecano - 4, 4 pkt, 4-5 Athletic - 4, 4 pkt, 3-4 Real Sociedad - 5, 4 pkt, 3-6 Real Valladolid - 4, 4 pkt, 1-10 Getafe - 4, 3 pkt, 1-2 Las Palmas - 4, 2 pkt, 4-7 Valencia - 4, 1 pkt, 3-7

Mecz Girona - FC Barcelona zostanie rozegrany w niedzielę 15 września o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.