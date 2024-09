Tak Lewandowski traktuje córkę. "New York Times" ujawnia: ma umowę

Pięć goli w sześciu meczach - tak rozpoczął sezon Robert Lewandowski, który czterokrotnie trafił dla FC Barcelony i raz dla reprezentacji Polski. Przed napastnikiem długi i pełen wyzwań sezon, ale nie tylko na boisku musi dawać z siebie wszystko.

Takim ojcem jest Robert Lewandowski. Piszą o jego układzie z córką

36-latek jest ojcem dwóch córek: siedmioletniej Klary i czteroletniej Laury. Z pierwszą z nich zdążył już pokazać się publicznie podczas meczu kadry, co było nie lada wyzwaniem. - Bardzo się denerwowała. Ona jest emocjonalna i stresuje się wieloma rzeczami, więc w ten sposób się przełamała. Dla mnie, dla nas, to było wyjątkowe uczucie. Dla Klary oczywiście też - mówił. Chociaż dziewczynka potrafi dopiec tacie, co zdradziła Anna Lewandowska.

To, jak w roli ojca odnajduje się zawodnik FC Barcelony, opisano w artykule "New York Times". Tam już na wstępie zaznaczono, że ze względu na ogromną rozpoznawalność mierzy się z nieznanymi większości wyzwaniami. "Musi długo planować i przygotowywać się do czegoś tak prostego, jak wyjście na spacer z rodziną. Szczególnie jeśli opuszcza Castelldefels, ekskluzywną nadmorską enklawę w pobliżu Barcelony, gdzie obecnie mieszka" - napisano.

Nieodłącznym elementem każdego wyjścia jest czapka z daszkiem oraz okulary przeciwsłoneczne - nie tyle ze względu na pogodę, co na chęć uniknięcia zgiełku. To nie wszystko. "Teraz każde takie wyjście obejmuje także rozmowę z osobą, która decyduje, w jakim stopniu Lewandowski może i powinien wchodzić w interakcję z kibicami - jego córką Klarą" - czytamy.

Przywołano też słowa 36-latka z jednego z wywiadów, gdzie zdradził, że zawarł swoisty pakt z siedmiolatką. - Uzgodniliśmy, że zawsze może mi powiedzieć: "Tak, możesz to zrobić" lub "nie", jeśli czuje się zestresowana. Ponieważ dla dzieci to nie jest normalna sytuacja - mówił.

Robert Lewandowski nie może się opędzić od kibiców. Ucierpieli na tym jego bliscy

"New York Times" podkreśla, że nawet mimo faktu, iż Lewandowski zbliża się do końca kariery, to na jego drodze stają "hordy żądnych selfie kibiców piłki nożnej". Dlatego też musi umiejętnie równoważyć "zaspokajanie potrzeb entuzjastycznej i wymagającej rzeszy fanów, zwłaszcza tak dużej i pełnej pasji jak w przypadku FC Barcelony, z potrzebami bliskich".

Między innymi dlatego piłkarz wypracował porozumienie z córką, którą z powodu ogromnej popularności ojca spotykały nieprzyjemności. "Zdarzały się przerażające sytuacje, gdy dorośli mężczyźni odpychali jego żonę lub młode córki, aby się do niego zbliżyć. I dlatego ma umowę z Klarą" - zakończono.

To pokazuje, że Robert Lewandowski jako ojciec mierzy się z poważnymi wyzwaniami, których nie brakuje mu także na boisku. Już w niedzielę 15 września jego FC Barcelonę czeka mecz z Gironą, rewelacją poprzedniego sezonu La Ligi. Relacja na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl.