Tak mieszka Maria Szarapowa. Willa za 25 milionów

W latach 2001-2020 Maria Szarapowa była zawodową tenisistką. W tym czasie wygrała 36 turniejów, w tym pięć turniejów wielkoszlemowych. Był też srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 r. Rosjanka była też liderką rankingu WTA przez 21 tygodni. Dzięki swoim świetnym wynikom na korcie Szarapowa znalazła się w Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław. W 2016 r. świat Szarapowej się zawalił, bo Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) zawiesiła ją na dwa lata po wykryciu w organizmie zabronionego meldonium. Ostatecznie kara została skrócona do 15 miesięcy. Co teraz się u niej dzieje?

Szarapowa sprzedaje swoją willę w USA. "Więcej czasu w Europie"

Dziennik "The Wall Street Journal" poinformował, że Szarapowa wystawiła na sprzedaż swoją willę na Manhattanie, czyli w najdroższej dzielnicy Nowego Jorku. Rosjanka wyceniła ją na 25 mln dolarów. Susan Perryman, agentka nieruchomości z Carolwood Estates ujawniła, że cała nieruchomość ma powierzchnię blisko 800 metrów kwadratowych i znajduje się w niej pięć sypialni. Szarapowa kupiła willę za 4,1 mln dolarów w 2012 r. Co w niej się znajduje?

Jak czytamy w artykule "The Wall Street Journal", wewnątrz willi jest dwupoziomowa galeria z betonowymi ścianami. Przy sali multimedialnej znajdują się dwa tory do gry w kręgle. Na zewnątrz obiektu znajdował się kominek, basen, a wokół niego było dużo zieleni, co gwarantowało prywatność Szarapowej. "Szarapowa i Aleksander Gilkes, jej narzeczony, sprzedają dom, bo planują spędzać więcej czasu w Europie z rodziną" - piszą Amerykanie. Szarapowa ma też dom na Florydzie.

Całą nieruchomość Szarapowej można obejrzeć na poniższym nagraniu. Sugerując się danymi z oficjalnej strony WTA, za same turnieje Szarapowa zarobiła w trakcie kariery 38,77 mln dolarów.

Szarapowa zgadzała się z Igą Świątek. "Szalona dysproporcja"

W trakcie kariery tenisowej Szarapowa była znana m.in. ze swoich charakterystycznych okrzyków podczas meczów. - Wiedziałam, że na korcie więcej krzyczała, niż biegała. Podczas meczu w ogóle nie zwracasz na to uwagi. Z jej strony to była raczej taktyka straszenia. Podświadomie spodziewałaś się od niej mocnych uderzeń, ale piłka ledwo przeleciała nad taśmą - opowiadała Dominika Cibulkova, była słowacka tenisistka.

W 2023 r. Szarapowa stanęła w jednej linii z Igą Świątek w temacie zarobków kobiet w tenisie, znacznie różniących się od tego, co otrzymują mężczyźni. - Nie wiem, czy ktokolwiek zna te liczby, ale idziemy na Wielki Szlem i świętujemy, że panie i panowie mają równe nagrody pieniężne. Wszystko fajnie. Tylko to największe wydarzenia, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem mediów. Ale potem jest reszta sezonu, czyli osiem-dziewięć miesięcy. Dysproporcja jest szalona - tłumaczyła Rosjanka na jednej z konferencji.