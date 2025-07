Co za losowanie Lecha w Lidze Mistrzów! Już wiedzą, co ich czeka

Lech Poznań rozpoczął sezon 2025/2026 od falstartu. Najpierw przegrał z Legią Warszawa w Superpucharze Polski (1:2), a następnie musiał uznać wyższość Cracovii na inaugurację ekstraklasy (1:4). Dodatkowo zespół Nielsa Frederiksena nawiedziła plaga kontuzji. Niezdolni do gry są między innymi Patrik Walemark i Daniel Hakans. W przeddzień pierwszego meczu w europejskich pucharach poznaniacy poznali swoją przyszłość w dalszych fazach rozgrywek na Starym Kontynencie.

Lech Poznań już wie. Oto możliwości po losowaniu LM

Lech Poznań jako mistrz Polski rywalizuje w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Rozpoczyna od II rundy i dwumeczu z Breidablik. W poniedziałek 21 lipca po 12:00 odbyło się losowanie dalszych etapów pucharów. Wiadomo już, co stanie się z Lechem - zarówno w przypadku ewentualnej wygranej z Islandczykami.

Jeśli podopieczni Nielsa Frederiksena poradzą sobie z Breidablik, to w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów zmierzą się z wygranym z pary Lincoln Red Imps FC - Crvena zvezda. Nie są to dobre wieści dla drużyny z Wielkopolski. Crvena - w przypadku awansu - będzie zdecydowanym faworytem ewentualnego starcia.

"Według mnie najgorsza z możliwych opcji. Kibicowsko super, fani będą zadowoleni z wycieczki na Maracanę w Belgradzie. Na boisku lekko nie będzie, Crvena to zdecydowany faworyt" - komentował Jakub Polkowski na kanale Meczyki.pl.

W przypadku odpadnięcia z drużyną z Islandii, mistrzowie Polski zagrają w III rundzie eliminacji do Ligi Europy. Wówczas ich rywalem będzie przegrany z pary: Slovan Bratysława (Słowacja) - HSK Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina)

Pierwsze mecze III rudny eliminacji do Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 5 i 6 sierpnia. Rewanżowe spotkania zaplanowano na 12 i 13 sierpnia. Lech byłby gospodarzem pierwszego spotkania.

Pierwsze mecze III rundy eliminacji do Ligi Europy odbędą się 7 sierpnia. Rewanże 14 sierpnia.

Lech z pewnością chciałby uniknąć powtórki z rozgrywki z sezonu 2022/2023. Wówczas, jako mistrz Polski, w pierwszym meczu I rundy eliminacji do LM pokonał Karabacha Agdam 1:0, ale w rewanżu poniósł klęskę aż 1:5 i pożegnał się z marzeniami o grze w elicie.