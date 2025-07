"Gorszego od niego nie pamiętam". Ależ cios w Nitrasa. Tak odpowiedział

13 grudnia 2023 r. Sławomir Nitras został wybrany na nowego ministra sportu i turystyki. - Sport i turystyka to bardzo ważne obszary. Nie będzie żadnej rewolucji. Będziemy starać się trzymać politykę jak najdalej od sportu. Myślę, że znacznie dalej niż standardy, do których niestety musieliśmy się przyzwyczaić w ostatnich latach - mówił Nitras tuż po zaprzysiężeniu w jednym z wywiadów. Jak oceniana jest jego praca w resorcie sportu? Czy Nitras pozostanie ministrem sportu po rekonstrukcji rządu, która nastąpi 23 lipca?

Co Nitras zrobił dobrego dla polskiego sportu? "Gorszego od niego nie pamiętam"

Portal WP SportoweFakty zapytał dwunastu prezesów związków sportowych o ocenę pracy Nitrasa przez ostatnie 20 miesięcy. Marek Krajewski, szef Polskiego Związku Badmintona był bardzo krytyczny wobec aktualnego ministra. - Miałem okazję współpracować z wieloma szefami sportu, ale gorszego od Nitrasa nie pamiętam. Ministerstwo stało się zakładnikiem jego politycznych fobii, a on nie potrafił wyjść z roli politycznego awanturnika. Dość ma go zdecydowana większość prezesów - komentuje Krajewski.

Jednym z głośniejszych tematów wokół Nitrasa był jego "konflikt" z Radosławem Piesiewiczem, szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezesi związków mają problem, by wskazać sukcesy Nitrasa podczas rządów Koalicji Obywatelskiej. - Nie zaryzykuję przyszłości związku, bo minister w każdym momencie może nas odciąć od finansowania - stwierdził jeden z działaczy.

- Sytuacja polskiego sportu jest coraz gorsza. Nie zrobiono nic, by było lepiej. Tak słabego ministra nie pamiętam od 30 lat działalności przy sporcie - uważa Andrzej Supron, wiceprezes PKOl.

Pewien plus w pracy Nitrasa znalazł Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, mówiąc o programie Klub Pro, którego zadaniem było dofinansowywanie klubów osiągających sukcesy w szkoleniu zawodników w przedziale od 12. do 23. roku życia. - Jako działacz Zawiszy Bydgoszcz z bliska obserwuję, jak bardzo pomogło to klubom sportowym w naszej dyscyplinie. Trenerzy zaczęli zarabiać więcej, są bardziej zaangażowani. Ci, którzy zarabiali w lokalnych klubach po 500 złotych, w końcu otrzymali godne pieniądze - przekazał Chmara.

Nitras mówi o konflikcie z Piesiewiczem. "Jedno zwycięstwo na osiem porażek"

A jak 20 miesięcy swojej pracy ocenił sam Nitras w wywiadzie dla WP SportowychFaktów? - Mam swój dorobek, a w ministerstwie uruchomiłem procesy, które trudno będzie zatrzymać. Premier będzie mnie oceniał za to, co robię i zrobiłem w ministerstwie. Moją największą porażką jest brak wejścia w życie nowelizacji ustawy o sporcie. To porażka wielu ludzi sportu, którzy wiązali z nią nadzieje - tłumaczy minister sportu.

A jak Nitras mówił o swoich sukcesach? - Konsekwentnie wprowadzamy zasady ograniczające nadmierną uznaniowość w przyznawaniu stypendiów, świadczeń. Objęliśmy opieką kobiety w ciąży. Kluby doczekały się poważnego potraktowania przez ministerstwo. Po raz pierwszy zbudowaliśmy system wsparcia najlepszych klubów w Polsce. Budujemy strategię rozwoju polskiego sportu do roku 2040. To ambitny plan, jakiego nigdy nie było. Jego zwieńczeniem będzie gotowość do złożenia aplikacji o przyznanie Polsce organizacji letnich igrzysk olimpijskich - dodawał Nitras.

Nitras odniósł się w trakcie wywiadu do trwającego sporu z Piesiewiczem. - Kontrole wykazały, że pan Piesiewicz w 2 lata pobrał z PKOl-u ponad 1,5 mln złotych, a podczas igrzysk w Paryżu więcej wydano na Dom Polski niż na sportowców. W uczciwość pana Piesiewicza mało kto w Polsce jeszcze wierzy. Poczekajmy. Mam zaufanie do prokuratury i Krajowej Administracji Skarbowej. Polityka to taka dziedzina życia, w której na osiem porażek przypada może jedno zwycięstwo - podsumował.