Sceny w finale Nadala. Rywal nagle padł na kolana. Co za wyczyn

W wieku 38-lat Rafael Nadal próbuje wrócić do tenisowej elity. Legendarny Hiszpan w tym roku wystąpił na turniejach m.in. w Madrycie, Rzymie czy Paryżu, jednak w żadnym z nich nie zdołał dotrzeć nawet do ćwierćfinału. Tydzień przed igrzyskami olimpijskimi postanowił, że sprawdzi się na kortach ziemnych w szwedzkim Bastad. I ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę! Nawet mimo porażki w finale.

Nadal był bezradny. Nie zdobył pierwszego trofeum od dwóch lat

Na początku rywalizacji w Bastad bez większych problemów rozprawił się w dwóch setach z Leo Borgiem (461. ATP) i Cameronem Norriem (42. ATP), wygrywając kolejno 6:3, 6:4 oraz 6:4, 6:4. O wiele więcej problemów byłemu liderowi rankingu ATP sprawił Mariano Navone (36. ATP). Starcie z Argentyńczykiem trwało aż cztery godziny, jednak finalnie Nadalowi udało się awansować do półfinału. Tam zmierzył się z Duje Ajdukoviciem (130. ATP), którego po równie niełatwym meczu ograł 4:6, 6:3, 6:4.

W niedzielne popołudnie Rafael Nadal stanął przed szansą na pierwszy singlowy triumf od ponad dwóch lat. W finale zawodów w Bastad jego rywalem był Nuno Borges (51. ATP). Pierwszy set rozpoczął się od dominacji Portugalczyka, który już w drugim gemie przełamał 38-latka. Chwilę później to Borges przegrał przy własnym podaniu, ale przy wyniku 2:1 drugi raz z rzędu wygrał gema, kiedy piłka była po stronie Nadala. Po serii przełamań z obu stron zdecydowanie wyżej notowany 27-latek odskoczył na 5:2, a finalnie triumfował w pierwszej partii 6:3.

W drugim secie rywal Hiszpana coraz pewniej czuł się na korcie. Za to momentami Rafael Nadal był kompletnie bezradny. Nie można powiedzieć, że jego występ był słaby. To Nuno Borges rozegrał kapitalne spotkanie, nie dając byłemu mistrzowi zbyt wielkich szans na przestrzeni całego pojedynku. Po nieco ponad czterdziestu minutach wygrał 6:2. Dla Portugalczyka to pierwszy singlowy tytuł w głównym cyklu ATP w karierze. Wygrana smakuje jeszcze lepiej, biorąc pod uwagę klasę rywala!

Tym samym wciąż ostatnim tytułem, jaki zgarnął Hiszpan, jest zwycięstwo na Roland Garros w czerwcu 2022 roku. Łącznie na mączce 38-latek ma ich aż 64! W niedzielę nie udało mu się jednak włożyć do gabloty kolejnego pucharu. Mimo porażki nie należy zapominać, że Nadal świetnie zaprezentował się podczas ATP 250 w szwedzkim Bastad.

Nuno Borges - Rafael Nadal 6:3, 6:2