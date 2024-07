Arsenal stawia na Polaka. Co za wiadomość!

Michał Rosiak od lat trenuje w grupach młodzieżowych Arsenalu i już dał się poznać z bardzo dobrej strony. Defensywny pomocnik dysponuje fantastyczny uderzeniem z rzutów wolnych i w ten sposób zdobył już kilka naprawdę pięknych bramek. Jego talent rok temu dostrzegł Mikel Arteta, który zaprosił go na trening z pierwszą drużyną. Niedługo później klub zaproponował mu pierwszy profesjonalny kontrakt. Najwyraźniej nadal jest zadowolony z jego poczynań, o czym świadczą najnowsze doniesienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandaliczna oprawa kibiców Legii Warszawa

Michał Rosiak leci z Arsenalem do USA! Znalazł się naz złotej liście

Jak przekazał w portalu X blisko związany z drużynami juniorskimi Arsenalu Jeorge Bird, Michał Rosiak znalazł się wśród kilku graczy z młodzieżówki, którzy zostaną dołączeni do kadry pierwszego zespoły na przedsezonowe tournée w Stanach Zjednoczonych.

Poza Polakiem na liście szczęśliwców znaleźli się także dwaj bramkarze Alexei Rojas i Lucas Nygaard, a także Ayden Heaven, Myles Lewis-Skelly, Jimi Gower, Salah-Eddine Oulad M’Hand oraz Ethan Nwaneri, który przed dwoma laty stał się najmłodszym piłkarzem, grającym na poziomie Premier League. W ramach przygotowań w USA Arsenal rozegra cztery spotkania - z Bournemouth (25 lipca), Manchesterem United (28 lipca), Liverpoolem (1 sierpnia) oraz Bayerem Leverkusen (7 sierpnia).

W poprzednim sezonie Michał Rosiak grał głównie w zespole do lat 18. Wystąpił w 22 meczach ligowych meczach, w których strzelił dziewięć goli i miał sześć asyst. Do tego dołożył siedem meczów w drużynie do lat 21 i sześć gier w Młodzieżowej Lidze Mistrzów UEFA. W Premier League jeszcze nie zdołał zadebiutować.

Jak na razie nie wiadomo, jaki los czeka innego Polaka z Arsenalu - Jakuba Kiwiora. Z doniesień medialnych wynika, że niedługo powinien zmienić klub. Zainteresowanych nim jest kilka klubów z Serie A oraz hiszpańska Sevilla. Według informacji "La Gazzetty dello Sport" Kiwior stał się "pierwszą opcją" dla Interu Mediolan. Jego wylot do USA nie został jeszcze potwierdzony.