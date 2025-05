Choć pomocnik Bayeru Leverkusen Florian Wirtz ma jeszcze dwa lata ważnego kontraktu z klubem, nikt nie ma wątpliwości, że prędzej czy później - tego lata lub za rok - opuści ustępującego mistrza Niemiec. Zainteresowane są nim największe kluby Europy z Realem Madryt, Bayernem Monachium i Manchesterem City na czele, których nie odstrasza, że za 22-letniego Niemca trzeba by było zapłacić sporo ponad 100 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza wokół słów Ziółkowskiego po finale Pucharu Polski. Kosecki: Po co przepraszać?

W ostatnim czasie wielkim faworytem do pozyskania reprezentanta Niemiec miał być Bayern Monachium, który bardzo lubi osłabiać swoich ligowych rywali. Dziennikarze "Bilda" ogłosili kilka dni temu wprost, że Florian Wirtz podjął decyzję o tym, że chce trafić jedynie do "Bawarczyków", wobec czego miał odrzucić znakomitą finansowo ofertę Manchesteru City, a także odmówić wciąż obecnemu trenerowi Xabiemu Alonso, który na początku czerwca obejmie Real Madryt. Bayern miał też zacząć rozmowy z Bayerem Leverkusen na temat warunków ewentualnych przenosin Wirtza do stolicy Bawarii.

Wielki zwrot ws. transferu Floriana Wirtza! Został złapany na lotnisku

Tyle że we wtorek doszło do wyraźnego zwrotu w tej sprawie. Dziennikarzom udało się bowiem sfotografować Floriana Wirtza wraz z rodziną, wracających z... Manchesteru! 22-latek miał tam rozmawiać o transferze z władzami Manchesteru City, zapewne miał też okazję do zobaczenia miasta czy obejrzenia stadionu i obiektów treningowych "The Citizens". To sprawia, że walka o utalentowanego ofenswynego pomocnika rozpoczyna się niemalże od nowa.

Ojciec zawodnika Hans Wirtz nie chciał udzielać komentarzy w tej sprawie. "Bild" informuje, że Pepowi Guardioli bardzo zależy na tym, żeby to właśnie Florian Wirtz został następcą Kevina de Bruyne, który za kilka tygodni odejdzie z klubu po zakończeniu kontraktu, a Bayern ma bardzo poważnego rywala w walce o 29-krotnego reprezentanta Niemiec.

Jaką decyzję podejmie Wirtz? Tego na razie nie wiadomo. Niemniej jednak ta sprawa zapowiada się na jedną z najciekawszych w trakcie nadchodzącego letniego okna transferowego. Tym bardziej, że wszystkie trzy kluby mogą chcieć pozyskać Niemca jeszcze przed 14 czerwca, jako że cała trójka wystąpi na Klubowych Mistrzostwach Świata w USA.

Florian Wirtz jest zawodnikiem, który w barwach Bayeru Leverkusen rozegrał 196 meczów, w których strzelił 57 goli i dorzucił do tego 65 asyst. Bez 22-latka z pewnością nie byłoby historycznego sezonu 2023/24 w wykonaniu drużyny Xabiego Alonso, która zdobyła historyczne mistrzostwo Niemiec, dołożyła do tego krajowy puchar, a jedyną porażkę w całym sezonie poniosła w finale Ligi Europy z Atalantą Bergamo.