Wielki powrót Nadala w meczu o finał! Czekał na to dwa lata

Rafael Nadal nie zatrzymuje się w turnieju w Bastad. Po morderczym boju z Mariano Navone awansował do półfinału, w którym zmierzył się z rewelacyjnym Duje Ajdukoviciem. I znów nie miał łatwo, po przegranym pierwszym secie musiał gonić dobrze dysponowanego przeciwnika. To mu się udało i po nieco ponad dwóch godzinach gry awansował do finału. Dzięki temu zagra o pierwszy od dwóch lat, a 93. w całej karierze singlowy tytuł.

