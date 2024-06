Wielki problem Sabalenki na Roland Garros. Wiemy, co jej dolega

Pierwszy raz od Rolanda Garrosa w 2022 roku Aryna Sabalenka (2. WTA) nie zagra w półfinale turnieju wielkoszlemowego. Białorusinka w środowym ćwierćfinale przegrała z Mirrą Andriejewą (38. WTA) 7:6(7-5), 4:6, 4:6. Białorusinka od początku spotkania zmagała się z problemami zdrowotnymi. Po siódmym gemie pierwszego seta poprosiła o pomoc medyczną, wskazując dłonią na brzuch, sugerując, że właśnie z nim ma problem. Po krótkim wywiadzie lekarze podali jej kilka różnych tabletek, które po chwili tenisistka zażyła.

Problemy zdrowotne Sabalenki okazały się na tyle poważne, że nie pojawiła się na pomeczowej konferencji prasowej. "Aryna Sabalenka jest niezdolna do udziału w pomeczowej konferencji prasowej z powodu choroby i przebywa z turniejowym zespołem medycznym" - brzmiał komunikat przekazany przez organizatorów.

Aryna Sabalenka krótko podsumowała porażkę z Mirrą Andriejewą w Roland Garros

Sabalenka nie zabrała głosu np. w mediach społecznościowych, ale zrobiła to za pośrednictwem WTA, która to organizacja przekazała kilka słów od tenisistki.

"Pod względem fizycznym przeżywałam dzisiaj trudne chwile na korcie. To było dla mnie wyzwanie, gdyż od kilku dni byłam chora na grypę żołądkową. Tak, trwało to kilka dni. Zrobiłam, co mogłam, żeby sobie z tym poradzić" - poinformowała Aryna Sabalenka cytowana przez portal tennisuptodate.com.

Porażka z Andriejewą oznacza, że Aryna Sabalenka od poniedziałku straci pozycję wiceliderki rankingu WTA. Białorusinka spadnie na trzecie miejsce, a na drugie miejsce awansuje Coco Gauff (3. WTA). Amerykanka w czwartek o godzinie 15:00 zagra w półfinale z Igą Świątek (1. WTA).

Z kolei w drugim półfinale Mirra Andriejewa zmierzy się z Jasmine Paolini (15. WTA). Obie panie grały ze sobą dotychczas tylko raz i było to nie tak dawno, bo pod koniec kwietnia w czwartej rundzie turnieju w Madrycie. Wtedy 17-letnia Rosjanka wygrała 7:6(7-2), 6:4.