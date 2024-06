Sabalenka nagle usiadła i pokazała na brzuch. Sceny w ćwierćfinale Roland Garros

Aryna Sabalenka znakomicie radzi sobie podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Pewnie pokonała Erikę Andriejewą, Moyukę Uchijimę, Paulę Badosę i Emmę Navarro, nie tracąc przy tym ani seta. W ćwierćfinale czekała na nią Mirra Andriejewa, a więc "czarny koń" turnieju. Początek pierwszego seta to był festiwal przełamań - o jedno więcej zanotowała jednak Rosjanka. Trzykrotnie odebrała serwis Białorusince. Jednak nie tylko dobra gra rywalki była problemem dla Sabalenki. Okazało się, że jej dodatkowym przeciwnikiem tego dnia może być zdrowie.

Sabalenka z kłopotami. Czy dokończy mecz?

Do niepokojącej sytuacji z udziałem wiceliderki rankingu doszło w siódmym gemie. Wówczas wyraźnie pokazywała, że coś jej dolega.

Nie dość, że nie była w stanie utrzymać własnego serwisu, to na jej twarzy pojawił się grymas bólu. Zaczęła też dość wymownie wymachiwać ręką. Ostatecznie przegrała przy własnym podaniu (3:4), po czym usiadła na krzesełku i... wezwała pomoc medyczną.

Ta sytuacja dość mocno zaniepokoiła kibiców. Sabalenka wskazała dłonią na brzuch, sugerując, że właśnie z nim ma problem. Po krótkim wywiadzie lekarze podali jej kilka różnych tabletek, które po chwili tenisistka zażyła. Wszystko zarejestrowały kamery.

Ostatecznie Białorusinka wróciła do gry, ale problem nie zniknął. Kilkukrotnie opierała się na kolanach z widocznym grymasem bólu. Nie wiadomo więc, jak poważne są to kłopoty zdrowotne i czy będzie w stanie dokończyć rywalizację. Mimo to nie poddaje się i walczy. Pierwszy set ostatecznie wygrała - przełamała rywalkę w dziesiątym gemie, doprowadziła do tie-breaka, a w nim triumfowała 7-5.