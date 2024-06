Sensacyjne wieści ws. Paulo Sousy! Wielki powrót i to do klubu Polaka

Od października zeszłego roku Paulo Sousa pozostawał bez pracy po zwolnieniu z Salernitany. Teraz pojawiają się doniesienia z Włoch, że Portugalczyk może wrócić do pracy w jednym z klubów Serie A od początku przyszłego sezonu. W nim występuje jeden z reprezentantów Polski, który walczył do samego końca o utrzymanie w rozgrywkach. Jeżeli Sousa wybierze ten zespół, to zastąpi w nim absolutną legendę.

