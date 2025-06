Fala komentarzy po losowaniu Legii w Lidze Europy. "Passa trwa"

FK Aktobe z Azerbejdżanu zostało rywalem Legii Warszawa w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Pod względem sportowym nie jest to najgorsze losowanie, ale jeśli chodzi o samą podróż - jak najbardziej. Samo miasto leży na zachodzie Kazachstanu, blisko granicy z Rosją.

Eksperci skomentowali losowanie Legii Warszawa

Po wtorkowym losowaniu pojawiły się komentarze w mediach społecznościowych. "Legia Warszawa zmierzy się w 1. rundzie eliminacji do Ligi Europy z kazachskim Aktobe. Dla mnie super wiadomość. Liczyłem na jakiś mecz z klubem z obszaru poradzieckiego, no to dostałem prezent" - ocenił Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.

"Passa trwa. Legia, tak jak rok temu, wylosowała najłatwiejszego możliwego rywala: FK Aktobe. 86% szans na awans do II rundy Ligi Europy" - ocenił statystyk AbsurDB.

"Ulga" - stwierdził Piotr Klimek. "Alternatywy były dużo gorsze" - dodał w kolejnym wpisie, odnosząc się do komentarza o dalekiej podróży do Kazachstanu.

"Patrzę na tych skrzydłowych i od razu flashbacki z Wietnamu" - napisał Szymon Janczyk z Weszło, dodając zrzut ekranu z piłkarzami azerskiego zespołu.

"Mimo wszystko dobre losowanie Legii! Szkoda tylko, że na początku sezonu czeka nas tak daleki wyjazd, ale cóż damy radę" - skomentował Karol Tyniec z Legia.net.

Pierwsze spotkanie Legii Warszawa z FK Aktobe w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy zostanie rozegrane w czwartek 10 lipca w Warszawie, a rewanż tydzień później 17 lipca w Azerbejdżanie. Obie drużyny mierzyły się ze sobą w sezonie 2014/2015. Wtedy stołeczny klub wygrał dwumecz 3:0 w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy.