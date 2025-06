Oto faworyt Kuleszy do przejęcia kadry. "Chce wrócić na białym koniu"

- Mam mało czasu na decyzję, trzeba ją podjąć szybko. Musi to być ktoś, kto nie będzie się uczył nazwisk. Myślę, że Polak. Jest kilka nazwisk - Nawałka, Brzęczek, Urban czy Magiera - mówił kilka dni temu Cezary Kulesza w rozmowie z Radiem Zet. Faworytem mediów i sporej części kibiców został Jan Urban - byłego trenera Górnika Zabrze już wcześniej łączono z reprezentacją Polski.

Oto faworyt Kuleszy. Specjalnie dla Skorży udał się do USA

Gdy wszyscy zastanawiają się na kogo postawi Cezary Kulesza, to prezes PZPN postanowił udać się do USA, gdzie odbywają się Klubowe Mistrzostwa Świata. W tym turnieju bierze udział Urawa Red Diamonds, czyli drużyna, którą prowadzi Maciej Skorża - kolejny polski trener, którego zatrudnienie w roli selekcjonera zostałoby docenione przez dużą część ekspertów. Zdaniem Filipa Surmy z Canal+ to właśnie on jest kandydatem, na którego Kulesza liczy najbardziej.

- On na razie chce robić po swojemu. Rzucił do mediów cztery nazwiska (...), a pierwszy ruch wykonuje gdzie? Do Stanów Zjednoczonych, żeby się spotkać z Maciejem Skorżą. Ja z otoczenia prezesa Kuleszy dowiedziałem się, że Maciej Skorża to byłby trener, który odpowiadałby prezesowi Kuleszy. Rzuca nazwiska, żeby media mogły się tym tematem zająć, a jednak chce jechać po swojemu i wrócić na białym koniu, ogłaszając, że nowym selekcjonerem będzie Maciej Skorża - powiedział dziennikarz w programie Przeglądu Sportowego Onet "Misja Sport".

Surma zauważył, że praca w obecnym PZPN nie byłaby pracą w łatwych warunkach. A to może zniechęcić Skorżę, który nie musi chcieć firmować swoją twarzą bałaganu wokół związku oraz drużyny narodowej.

Urawa Red Diamonds Macieja Skorży we wtorek 17 czerwca zagra swój pierwszy mecz na Klubowych Mistrzostwach Świata. O 21:00 japoński klub zagra z River Plate. Zachęcamy do śledzenia meczów KMŚ w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.