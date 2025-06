Iga Świątek zaskoczyła! Oto jej decyzja ws. US Open

Organizatorzy US Open zrobili wiele, by przyciągnąć w tym roku do rywalizacji w mikście największe tenisowe gwiazdy i wygląda na to, że im się to udało. Na ogłoszonej we wtorek liście wstępnych zgłoszeń roi się bowiem od wielkich nazwisk, a wśród nich jest też Iga Świątek. U boku Polki zagra zaś Norweg Casper Ruud, z którym pół roku temu rywalizowała na korcie.

Na organizatorów US Open w lutym spadła solidna dawka krytyki, gdy ogłosili, że zamierzają dokonać rewolucji w wielkoszlemowej rywalizacji mikstów. Nie tylko przesunęli ją na dni poprzedzające oficjalne rozpoczęcie nowojorskiego turnieju, ale też zmniejszyli o połowę liczbę uczestników i znacząco ograniczyli dostęp dominującym zazwyczaj w tej konkurencji specom od debla. Cel jednak był prosty - przyciągnąć największe gwiazdy singla (temu służyć mają m.in. milion dolarów premii dla zwycięzców oraz skrócenie meczów w początkowej fazie zmagań i sam ich termin), a tym samym także kibiców. We wtorek ogłoszono listę 16 duetów, które już zgłosiły chęć występu i fani tenisa powinni być zadowoleni.

Świątek - Ruud, Jasmine Paolini - Lorenzo Musetti, Jelena Rybakina - Taylor Fritz, Paula Badosa - Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz - Emma Raducanu, Qinwen Zheng - Jack Draper, Jannik Sinner - Emma Navarro, Mirra Andriejewa - Daniił Miedwiediew - to tylko połowa grupy, która wyraziła chęć powalczenia o wielkoszlemowy tytuł w dniach 19-20 sierpnia.

Lista zgłoszeń zostanie zamknięta 28 lipca. Wówczas zsumowany zostanie ówczesny ranking singlowy zawodniczki i zawodnika z jednej pary i na tej podstawie występ zagwarantowany będzie miało osiem duetów z najlepszym wynikiem. Stawkę uzupełni osiem kolejnych par, które otrzymają od organizatorów tzw. dzikie karty. Świątek obecnie jest ósmą rakietą świata, a Ruud 16.

Polka i Duńczyk na początku tego sezonu spotkali się już w rywalizacji mikstowej, ale po przeciwnych stronach kortu - w ramach pierwszego meczu w drużynowym United Cup. Wtedy Świątek i Jan Zieliński okazali się lepsi od Ruuda i Ulrikke Eikeri. Fani pięciokrotnej triumfatorki wielkoszlemowej w singlu mogą darzyć sympatią Duńczyka zaś z pewnego dodatkowego względu. To właśnie on napisał do Świątek w mediach społecznościowych wiadomość ze słowami wsparcia kilka tygodni temu, gdy rozbita ocierała łzy podczas meczu.

Ostatnio 24-letnia Polka w mikście w Wielkim Szlemie rywalizowała cztery lata temu. Wszystkie trzy podejścia zaliczyła w Australian Open. Najlepiej poszło jej w 2020 roku, gdy dotarła do ćwierćfinału.