Sceny po meczu Świątek. Chłopiec zapamięta ten moment. Klasa [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) prezentuje znakomitą formę podczas turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Polka bez straty seta awansowała do półfinału, w którym bez problemów pokonała Ukrainkę Martę Kostjuk (32. WTA). - Jak odebrać rywalce wszelkie nadzieje? Iga Świątek zademonstrowała to w półfinale turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Najlepsza tenisistka świata była niemal bezbłędna, a gdy przytrafiła jej się pomyłka, to zamiast się zdenerwować, szczerze się roześmiała, po czym błyskawicznie wróciła do swojej świetnej gry - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Półfinał w Stanach Zjednoczonych był rozgrywany na warunkach naszej zawodniczki. Świątek znakomicie spisywała się w gemach przy własnym podaniu, a dodatkowo była agresywna przy serwisie rywalki. Przełożyło to się na zwycięstwo w pierwszym secie 6:2. W drugiej odsłonie Świątek w gemie otwarcia przy podaniu Kostjuk i to okazało się kluczem do triumfu. Ukrainka się podłamała i w tej partii wygrała tylko jedno ze swoich czterech podań. Ostatecznie liderka światowego rankingu wygrała 6:2, 6:1 i awansowała do finału. W nim zagra z Greczynką Marią Sakkari (9. WTA), która sensacyjnie pokonała Coco Gauff 4:6, 7(7):6(6), 2:6.

Iga Świątek ma wielkie serce. Kolejny raz udowodniła, że nie jest obojętna wobec kibiców

Po zwycięstwie Świątek nie kryła ogromnej radości. - Jestem bardzo zadowolona z tego, jak od początku do końca moja koncentracja była na stabilnym poziomie - mówiła w rozmowie z Canal+ Sport. Po zakończonej rozmowie została na korcie i kolejny raz pokazała klasę. Kamery uchwyciły jak najlepsza rakieta świata podeszła w kierunku trybun i przekazała jednemu z młodych fanów piłkę z autografem. Na twarzy chłopca od razu pojawił się szeroki uśmiech.

Nagranie zostało udostępnione na portalu X. Na ten moment ma ponad 21,2 tysięcy wyświetleń. Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. "To była najsłodsza rzecz, jaką widziałem", "Klasa", "Iga, klasa - ten chłopczyk zapamięta ten moment do końca swojego życia. Brawo" - to tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod postem.

Finał Indian Wells pomiędzy Igą Świątek i Marią Sakkari odbędzie się już w niedzielę 17 marca. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczu Świątek na Sport.pl oraz na naszej aplikacji mobilnej.