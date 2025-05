Ależ burza wokół meczu Igi Świątek! "Kogo oszukujecie?"

Iga Świątek w środę pokonała Emmę Raducanu 6:1, 6:2 i awansowała do III rundy Rolanda Garrosa. Teraz przygotowuje się do starcia z Jaqueline Cristian z Rumunii. Organizatorzy turnieju już podali, kiedy i na jakim korcie się ono odbędzie. Decyzja spotkała się jednak z burzliwą reakcją ze strony kibiców. - Co to za harmonogram? - pytają w mediach społecznościowych i łapią się za głowy.