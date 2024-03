Świątek nie mogła uwierzyć w to, co powiedziała dziennikarka. "Ale jak to?" [WIDEO]

Iga Świątek w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu pokazała absolutną dominację na korcie. W półfinale Indian Wells nie dała najmniejszych szans Marcie Kostiuk (32. WTA). Ukrainka ugrała zaledwie trzy gemy, a w końcówce meczu poprosiła o przerwę medyczną z powodu bólu nogi. Do zwycięstwa Świątek potrzebowała zaledwie godziny i pięciu minut. Zaraz po meczu otwarcie przyznała, że był to jej najsolidniejszy występ w tym turnieju.

Iga Świątek zabrała głos po demolce w półfinale. "Chciałam zostać jak najdłużej"

Przez cały Indian Wells Polka przeszła jak na razie bez straty seta. Po spotkaniu tylko potwierdziła, że w Kalifornii znakomicie się odnalazła. - Bardzo dobrze się tutaj czuję i chciałam zostać jak najdłużej. Świetnie czuję te korty. Sądzę, że to był mój najsolidniejszy mecz podczas tego turnieju - powiedziała z dumą. - Na pewno jestem zadowolona z występu. To już jest dla mnie wspaniały turniej. Czuję tu pozytywne wibracje - dodała.

W pomeczowym wywiadzie na korcie nie zabrakło także pytania o finałową rywalkę, którą wyłonił drugi półfinał między Coco Gauff (3. WTA) i Marią Sakkari (9. WTA). Wówczas nie było jeszcze wiadomo, z kim przyjdzie się mierzyć Polce. - Nie mam żadnych preferencji. Byłoby głupio gdybym cokolwiek powiedziała. Obie są naprawdę wspaniałe i bardzo doświadczone. Będę walczyć w finale, bez względu na to, kto tam się znajdzie. Tak czy inaczej, będzie ciężko - mówiła Świątek. Już wiadomo, że o tytuł zagra z Greczynką, która pokonała trzecią zawodniczkę rankingu WTA 6:4, 6:7 (5), 6:2.

Świątek w szoku, gdy usłyszała o tej statystyce. "Ale jak to?!"

Później tenisistka udzieliła także wywiadu stacji Canal + Sport. - Jestem bardzo zadowolona z tego, jak od początku do końca moja koncentracja była na stabilnym poziomie. Wiedziałam, że to jest niezbędne z zawodniczką, która lubi w pewnym sensie zrobić czasami zamieszanie na korcie. Cieszę się, że byłam konsekwentna i realizowałam swój plan - zdradziła.

W trakcie rozmowy z Klaudią Jans-Ignacik doszło też do zabawnej sytuacji. Prowadząca przekazała Idze, że jako jedyna zawodniczka na świecie w aż 69 przypadkach w turniejach rangi WTA 1000, gdy wygrywała pierwszego seta, to również triumfowała w całym spotkaniu. Świątek nie mogła jednak uwierzyć w tę statystykę. - To Serena nie wygrywała w dwóch setach? Jesteście pewni? - pytała z niedowierzaniem. - To ciekawe... ale jak to?! No dobra, nieważne, pogadamy poza kamerą - zakończyła.

Finał Indian Wells pomiędzy Igą Świątek i Marią Sakkari odbędzie się już w niedzielę 17 marca. Polscy kibice mogą mieć powody do zadowolenia. Tym razem nie będą musieli zarywać nocki, bo rywalizacja rozpocznie się o godz. 19:00.