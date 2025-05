WTA Rzym. Kiedy gra Iga Świątek dzisiaj? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Porażka z Coco Gauff w półfinale WTA 1000 w Madrycie była zdecydowanie najboleśniejszą dla Igi Świątek w ostatnich latach. Mecz skończył się przecież wynikiem 1:6, 1:6 i trwał zaledwie 66 minut. - To było oczywiście bardzo trudne. Czułam się też trochę zmęczona i naprawdę potrzebowałam dnia wolnego bez żadnych zobowiązań - przekazała 23-latka. Wyznała jednak, że zdążyła już zregenerować siły. - Miałam teraz kilka dni wolnego, więc myślę, że jestem w o wiele lepszym miejscu - dodała.

WTA Rzym 2025. Kiedy gra Iga Świątek?

- Mogę być dla siebie surowa - kontynuowała ocenę dotychczasowego sezonu Świątek. - Później, kiedy się nad tym zastanowię i będę miała czas, aby spojrzeć na pierwszą część sezonu z innej perspektywy, z pewnością będę dumna ze swojej konsekwencji. Czuję, że jestem w miarę konsekwentna tak, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Ale na pewno chcę też wygrać jakieś turnieje. To też jest cel - przyznała nasza zawodniczka.

Pierwsza szansa, by tego dokonać, nadarzy się podczas zawodów w Rzymie. Świątek przystępuje do nich w roli obrończyni tytułu, w związku z czym na pewno zrobi, co się da, by sięgnąć po kolejne trofeum. Wiemy, że rozpoczyna zmagania od II rundy, a ponadto poznaliśmy już nawet jej pierwszą rywalkę. Będzie nią Elisabetta Cocciaretto.

Najbliższa rywalka Polki w poprzedniej rundzie pokonała Elinę Awanesian. Nie był to wcale łatwy mecz, gdyż rozstrzygnięcie padło dopiero w trzecim secie. "Awanesian kompletnie pogubiła się w końcówce i głównie jej błędami Włoszka dokończyła dzieła" - przekazał Bartosz Królikowski ze Sport.pl. Dla Świątek będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie z Cocciaretto w karierze.

Kiedy gra Iga Świątek? O której godzinie? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Spotkanie Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto odbędzie się w czwartek 8 maja. Będzie to drugi mecz na Campo Centrale, czyli obie zawodniczki powinny wyjść na kort ok. godz. 13. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 2 oraz w internecie na platformie Canal+ Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.