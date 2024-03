Hiszpanie ogłaszają alarm w Barcelonie. Nie wygląda to dobrze

8 marca 2017 roku - tę datę z pewnością pamięta wielu kibiców FC Barcelony. Wtedy to w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów hiszpańska drużyna pod wodzą Luisa Enrique rozbiła u siebie 6:1 PSG, dokonując niemożliwego. W pierwszym meczu Barcelona przegrała 0:4, jednak na Camp Nou wydarzył się cud. Po ponad siedmiu latach Luis Enrique znów zawita w Katalonii, jednak tym razem jako trener paryskiego zespołu.

Hiszpanie biją na alarm. Obliczają, czy gwiazdy Barcelony wrócą na dwumecz z PSG

W czwartek poznaliśmy pary tegorocznych ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie pomiędzy Barceloną a PSG odbędzie się w środę 10 kwietnia, a rewanżowe sześć dni później. Na łamach "Sportu" pojawił się obszerny artykuł, w którym tamtejsi dziennikarze spekulują, czy do tego czasu zdążą wyleczyć się podstawowi zawodnicy drużyny Xaviego.

Mowa o Frenkiem de Jongu oraz Pedrim. Obaj doznali urazu na początku marca w ligowym meczu przeciwko Athletikowi Bilbao. Szacuje się, że Holender powinien wrócić do gry na początku kwietnia, a więc kilka dni przed pierwszym starciem z mistrzami Francji. De Jong skręcił więzadła boczne w prawej kostce. Z kolei Pedri kolejny raz doznał kontuzji uda, po której schodząc z murawy zalał się łzami. 21-latek miał pauzować do połowy kwietnia, jednak według "Sportu" jego powrót na pierwszy mecz z PSG nie jest wykluczony.

"W ich przypadku każdy będzie postępował ostrożnie, aby uniknąć niepotrzebnych i groźnych kroków. Priorytetem jest pełny powrót do zdrowia" - czytamy na łamach portalu. W "szpitalu" Barcelony obecnie znajdują się także Gavi, Alejandro Balde, Ferran Torres i Marcos Alonso. Wiadomym jej, że dwaj pierwsi piłkarze nie zdążą wyzdrowieć nie tylko na mecze ćwierćfinałowe, ale i do końca sezonu. Za to Torres i Alonso w najbliższych tygodniach powinni wrócić do treningów.

Kibice już teraz ostrzą sobie zęby na oba starcia Barcelony i Paris Saint-Germain. Spotkanie ma mnóstwo podtekstów, a jednym z nich jest wspomniany Enrique, który jako trener FC Barcelony ogrywał francuski zespół. Mecze są zapowiadane również jako rywalizacja Roberta Lewandowskiego i Kyliana Mbappe, którzy być może w kolejnym sezonie spotkają się w El Clasico, gdy Francuz definitywnie ogłosi swój transfer do Realu Madryt. To właśnie polski napastnik był wymieniany przez francuskie media jako jeden z najgroźniejszych zawodników obecnego składu FC Barcelony.