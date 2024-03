Co za luz i pewność! Iga Świątek śmiała się z własnego błędu. Nic nie mogło jej zatrzymać

Jak odebrać rywalce wszelkie nadzieje? Iga Świątek zademonstrowała to w półfinale turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Najlepsza tenisistka świata była niemal bezbłędna, a gdy przytrafiła jej się pomyłka, to zamiast się zdenerwować, szczerze się roześmiała, po czym błyskawicznie wróciła do swojej świetnej gry. Efekt? 6:2, 6:1 z Martą Kostiuk i awans do finału.

