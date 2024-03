W czwartkowym meczu 1/8 finału Ligi Europy Karabach Agdam prowadził na BayArena już 2:0. Jeszcze w doliczonym czasie gry było 2:1 dla gości, ale wówczas dwie bramki zdobył Patrick Schick i zapewnił wygraną gospodarzom. Taki jest Bayer Leverkusen Xabiego Alonso - to drużyna nie do zdarcia. Nikt nie pokonał jej od 37 spotkań.

Zobacz wideo Reprezentacja Polski bez Lewandowskiego? Polacy mówią, jak jest

Nieprawdopodobne wieści. Znają przyszłość Xabiego Alonso

Pierwsze historyczne mistrzostwo Niemiec dla klubu z Leverkusen nie jest jedynie mrzonką kibiców. Dziesięciopunktowa przewaga nad drugim Bayernem Monachium mówi sama za siebie. Nic dziwnego, że wobec takich sukcesów - "Aptekarze" wciąż walczą o triumf w Pucharze Niemiec i Lidze Europy - Xabi Alonso łączony jest z o wiele większymi klubami niż Bayer.

Jednym ze scenariuszy najczęściej pojawiających się w mediach jest ten, w którym od lipca Hiszpan przejmuje Liverpool. Na Anfield Road z końcem sezonu dobiegnie kres ery panowania Juergena Kloppa. Alonso - były piłkarz klubu - wydaje się więc być idealnym następcą Niemca. Tak jak on preferuje ofensywny styl gry, a do tego doskonale rozumie tradycję i filozofię LFC.

Pośród tych plotek pojawiła się jednak też taka, która zaskakuje. "Mundo Deportivo", powołując się na informacje dziennikarza Alana Brazila, informuje, że w Liverpoolu jest nazwisko, które "brzmi głośniej niż jakiekolwiek inne i nie jest to nazwisko Hiszpana". Wspomniany Brazil ujawnił w talkSPORT nieprawdopodobne wieści.

- Powiedzieli mi, że zawodnicy nie mieliby nic przeciwko temu, aby numer dwa, Pep Lijnders, objął drużynę - zdradził. 41-latek to Holender, który od 2018 roku jest asystentem Kloppa. Praca pierwszego szkoleniowca nie jest mu jednak obca. Przed podjęciem wyzwania na Anfield Road prowadził NEC Nijmegen.

Te same informacje potwierdził Dean Saunders, były piłkarz Liverpoolu. - Też to słyszałem. Przynajmniej wie, co się dzieje wewnątrz. To trudne. Komu powierzyć pracę? To bardzo duży klub - przyznał.

W takim wypadku warto przypomnieć słowa znanego działacza Reinera Calmuda. - Zakładam, że Alonso będzie trenerem Leverkusen w przyszłym sezonie - zdradził 75-latek w rozmowie z niemieckim Sport1. - Jako jego agent nie radziłbym mu odchodzić do Liverpoolu ani Bayernu Monachium. Raczej skłaniałbym się ku zostaniu w Leverkusen na rok lub dwa, by potem zastąpić Carlo Ancelottiego - dodał były prezes Bayeru Leverkusen.

Kontrakt Xabiego Alonso wygasa 30 czerwca 2026 roku. W tym samym czasie skończy się umowa wspomnianego Ancelottiego. W dotychczasowych 74 meczach pod wodzą Alonso Bayer wygrał aż 49 razy, zremisował 15-krotnie, a 10 razy schodził z boiska w roli pokonanych. Kolejne spotkanie rozegra 17 marca. Na wyjeździe podejmie Freiburg.