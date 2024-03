Kiedy finał Indian Wells Igi Świątek? Wszystko jasne. Kapitalne wieści dla Polaków!

W meczu z Martą Kostiuk Iga Świątek znów udowodniła, że jest w szczytowej formie. 22-latka w godzinę i pięć minut pokonała Ukrainkę w półfinale Indian Wells. Na wcześniejszych etapach turnieju Polka żadnej z rywalek nie oddała choćby seta, a momentami wręcz bezradne przeciwniczki mogły tylko patrzeć na jej popisy na korcie.

O której Iga Świątek zagra w finale Indian Wells? Kapitalne informacje dla kibiców

- Bardzo dobrze się tutaj czuje i chciałam zostać jak najdłużej. Świetnie czuje te korty. Sądzę, że to był mój najsolidniejszy mecz podczas tego turnieju - mówiła wprost Iga Świątek po efektownym zwycięstwie z Martą Kostiuk. W starciu z Ukrainką liderka rankingu WTA popełniła tylko sześć niewymuszonych błędów, co w porównaniu z 23. błędami rywalki jest świetnym wynikiem. - To zawsze jest celem - mówiła uśmiechnięta Świątek, kiedy zapytano ją "Czy jej celem na ten mecz było popełnienie jak najmniej takich błędów".

Teraz Polkę czeka najtrudniejsze zadanie. W finale WTA 1000 w Indian Wells 22-latka zmierzy się z Marią Sakkari, czyli dziewiątą rakietą świata. Greczynka w półfinale rozegrała niezwykle zacięte spotkanie z Coco Gauff, które ostatecznie zakończyło się jej zwycięstwem 6:4, 6:7(5), 6:2. Największe emocje kibice zgromadzeni przed telewizorami i na kalifornijskim korcie przeżywali w trzecim secie, kiedy doszło do tie-breaka. Wielu z nich było zawiedzionych, że ich reprezentantka nie zdołała wygrać.

Do tej pory Świątek i Sakkari mierzyły się ze sobą pięciokrotnie. Co ciekawe, to Greczynka wygrała trzy spotkania - podczas Roland Garros, turnieju w Ostrawie oraz WTA Finals - wszystkie te starcia były rozgrywane w 2021 roku. Za to Polka zwyciężała dwa ostatnie mecze - w półfinale w Dosze oraz... finale Indian Wells w 2022 roku, kiedy pokonała Marię Sakkari 6:4, 6:1.

Iga Świątek - Maria Sakkari. Kiedy finał Indian Wells?

Teraz Iga Świątek stanie przed szansą na drugie zwycięstwo w turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Finał zaplanowano na niedzielę 17 marca o godz. 19:00 polskiego czasu. W przeciwieństwie do pozostałych meczów 22-latki w Indian Wells, tym razem nie trzeba będzie nastawiać budzików. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczu Świątek na Sport.pl oraz na naszej aplikacji mobilnej.