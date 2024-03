Nie uwierzycie, ile "Pudzian" ma centymetrów w bicepsie?! Co za wynik

Ośmiokrotny mistrz Polski, sześciokrotny mistrz Europy, pięciokrotny mistrz świata strongmanów - oto osiągnięcia Mariusza Pudzianowskiego, który w latach 2002-2007 kompletnie zdominował tę dyscyplinę sportu. Po zakończeniu kariery "Pudzian" rozpoczął przygodę ze sztukami walki, która trwa do dziś. Obecnie kibice czekają na powrót 47-latka do klatki po ostatniej porażce z Arturem Szpilką.

Pudzianowski pokazał biceps. Co za wynik! "Kiedyś było 56 cm"

Ostatnio Pudzianowski w ramach współpracy z firmą Olimp Nutrition gościł u Krzysztofa "Wujaszka Fericze" Ferenca. Ten postanowił zmierzyć, jaki obwód ma obecnie biceps zawodnika KSW. - Powiem ci, że może za 48 cm powinno zostać. Jeszcze kiedyś było 56 cm - mówił były strongman, po czym przystąpiono do pomiarów. - Tam na górce mierz, żeby była większa - żartował Mariusz Pudzianowski.

Okazało się, że na ten moment 47-latek "ma w bicepsie" aż 52 cm! - Jednak się pomyliłem. Czyli urosła bomba - wypalił na koniec "Pudzian". W komentarzach fani byli pełni podziwu takiego wyniku. "52 cm to 1/3 mojego wzrostu", "Ja mam w tali 62 cm" - czytamy.

Mariusz Pudzianowski przygotowuje się do powrotu do klatki. Pod koniec zeszłego roku pojawiły się plotki mówiące o tym, że "Pudzian" może dołączyć do freak-fightowej federacji Fame MMA. Informacje te szybko zostały zdementowane przez samego zawodnika. - Przychodzą do mnie federacje freak fightowe. Proponują mi dużo większe pieniądze niż w KSW. Już jedna była federacja, druga. Nie, dziękuję. Małą łyżką, najem się. Chochlą bym się udławił [...] Pieniądze to nie wszystko. Jak już dochodzisz do pewnego etapu, coś więcej się liczy niż pieniążki. Pieniążki mam, wystarczy mi. A później się liczy coś więcej. Zaufanie budujesz dwadzieścia lat - przyznał 47-latek.

Wszystko wskazuje na to, że Pudzianowski już za kilka miesięcy stoczy kolejną walkę w KSW. - W pierwszej połowie roku. Maj, a może czerwiec. Będzie to na pewno przed wakacjami - deklarował współzałożyciel organizacji Martin Lewandowski.