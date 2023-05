Złe wieści dla Linette. Porażka w Rzymie odbije się na rankingu Polki

Magda Linette walczyła dzielnie, ale nie uchroniło jej to przed odpadnięciem z turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka przegrała 5:7, 4:6 z Beatriz Haddad Maią, co boleśnie odbije się to na jej miejscu w światowym rankingu. Polka pożegna się z najwyższym w karierze miejscem.

