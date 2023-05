Sensacyjnie ograła Sabalenkę i od razu odpadła. Ukrainka się na niej odegrała

Zwycięstwo Kenin z Sabalenką było uważane za wielką sensację i niespodziankę - w końcu w dwóch poprzednich turniejach Białorusinka dochodziła do finałów, a w nich raz wygrała i raz przegrała z liderką rankingu WTA, Igą Świątek. Sabalenka nie jest jednak najlepszą zawodniczką na kortach ziemnych, a w Madrycie miała grać świetnie głównie dzięki specyficznym warunkom na korcie, położonym wyżej niż w przypadku większości obiektów w Tourze. Na korcie w Rzymie była wyraźnie słabsza niż 134. zawodniczka światowego rankingu - przegrała 6:7 (4), 2:6.

Okazuje się, że teraz jej słabość na nawierzchni, na której grają tenisistki podczas turnieju w Rzymie, została wyeksponowana jeszcze bardziej. Sofia Kenin już w kolejnej rundzie odpadła z rywalizacji we Włoszech, po porażce z Ukrainką Anheliną Kalininą (47. WTA). Można zatem wywnioskować, że Amerykanka raczej nie wróciła do wielkiej formy. W spotkaniu z Sabalenką była po prostu zawodniczką lepiej przygotowaną do gry w takich warunkach.

Pokonanie Sabalenki dało niewiele: Kenin odpadła już w kolejnej rundzie turnieju w Rzymie

W meczu z Kalininą nic nie układało się po myśli Kenin. Już w pierwszym gemie jej rywalka zyskała szansę na przełamanie Amerykanki i od razu ją wykorzystała. Trzy gemy później finalistka Roland Garros i zwyciężczyni Australian Open sprzed trzech lat zrewanżowała się jej jednak tym samym - wykorzystała break pointa i było 2:2. Kluczowy dla pierwszego seta okazał się siódmy gem, w którym Ukrainka wykorzystała drugą szansę na przełamanie i znów wyszła na prowadzenie w secie. Kenin do końca dotrzymywała jej kroku, ale nie odrobiła już strat. Kalinina na wygranie tej partii 6:4 potrzebowała tylko jednej piłki setowej.

Druga część spotkania miała nieco bardziej skomplikowany przebieg. Kenin straciła własne podanie w trzecim gemie i jej rywalka prowadziła 2:1. Jednak już po kolejnym gemie, gdy Ukrainka wygrała przy swoim serwisie, nad kortami w Rzymie mocno się rozpadało i sędziowie podjęli decyzję o wstrzymaniu gry. Przerwa potrwała aż kilkadziesiąt minut. Jednak jeśli ktoś myślał, że ten czas pozwoli Amerykance na powrót do swojej dobrej gry, to mocno się pomylił. Do końca seta wygrała tylko jednego gema, a Kalinina pewnie popędziła po zwycięstwo 6:2 i 2:0 w całym meczu.

Dla Anheliny Kalininy to swego rodzaju zemsta na Kenin, która w tym roku dwukrotnie pokonywała ją w ich poprzednich spotkaniach - w Miami było 6:3, 6:4, a w Hobart 4:6, 6:3, 6:1 dla Amerykanki. W czwartej rundzie rywalizacji w Rzymie Ukrainka zmierzy się z lepszą z pary Viktoria Azarenka (17. WTA, Białoruś) i Madison Keys (23. WTA). Spotkanie zaplanowano na godzinę 20:15 w sobotę.