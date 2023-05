Świątek nie może na niego patrzeć. Był jej idolem. "Nie chcę, żeby cierpiał"

Iga Świątek nigdy nie ukrywała, że jest wielką fanką Rafaela Nadala, który stanowi dla niej wzór do naśladowania. - Rafa jest wspaniałą osobą na korcie i poza nim i bardzo mnie zainspirował - mówiła najlepsza tenisistka świata we wrześniu ubiegłego roku. Dlatego bez wątpienia martwi ją sytuacja idola, który pozostaje poza tenisowymi kortami od 18 stycznia, gdy odpadł w drugiej rundzie Australian Open.

W ostatnim czasie Nadal poinformował, że nie weźmie udziału w turnieju ATP w Rzymie z powodu powrotu do zdrowia po kontuzji biodra. "Mimo że dostrzegłem poprawę w ostatnich dniach, to wiele miesięcy bez możliwości treningu na wysokim poziomie zrobiło swoje. Proces readaptacji zajmie mi jeszcze sporo czasu i nie mam innego wyboru, jak zaakceptować ten stan i kontynuować pracę" - napisał Nadal na Instagramie na początku maja.

Iga Świątek podziwia Rafaela Nadala. "Jest wojownikiem"

Co roku docelową imprezą dla Nadala jest wielkoszlemowy turniej Roland Garros, który zostanie rozegrany w tym roku w dniach 22 maja - 11 czerwca. Na paryskich kortach 36-latek tryumfował 14 razy, co jest absolutnym rekordem. Na temat niepokojącej sytuacji legendy wypowiedziała się właśnie Iga Świątek.

- Jestem wielką fanką Rafy. Chciałabym widzieć go na korcie. Szanuję to, jakim jest wojownikiem. Zawsze stara się naciskać, poprawiać się, lepiej grać, żeby rywalizować na najwyższym poziomie - powiedziała, cytowana przez Agencję Reutera.

- Nie wiem, z jakim bólem się zmaga. Nie chcę, żeby cierpiał. Nie jestem obiektywna, ponieważ chciałabym widzieć go grającego, ale z drugiej strony wiem, że jeśli będzie cierpiał, to nie będzie to przyjemne do oglądania - dodała polska tenisistka. Wyraziła też nadzieję, że Nadal będzie zdrowy i szczęśliwy, nawet jeśli będzie to oznaczało brak startu we French Open. - To jest najważniejsze i niezależne od tego, co stanie się z jego tenisem.

Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie

Zanim jednak przyjdzie czas na zmagania podczas wielkoszlemowego French Open, Iga Świątek zrobi wszystko, żeby obronić tytuł podczas turnieju w Rzymie, gdzie tryumfowała w 2021 i 2022 roku. W drugiej rundzie Polka pokonała Rosjankę Anastasiję Pawluczenkową 6:0, 6:0. W kolejnym meczu zmierzy się z Ukrainką Łesią Curenko.