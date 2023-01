Nie tylko Linette. Polska juniorka dała koncert. Wielki sukces

Magda Linette (45. WTA) osiągnęła największy sukces w karierze. Pokonała 6:3, 7:5 Czeszkę Karolinę Pliskovą (31. WTA) i awansowała do półfinału Australian Open. Polscy fani mają jeszcze więcej powodów do radości. W półfinale debla zameldował się Jan Zieliński, a bardzo dobrze radzą sobie nasi juniorzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Ewald w ćwierćfinale Australian Open dziewczyn, Barkieta z awansem wśród juniorów

Awans do ćwierćfinału wywalczyła 16-letnia Weronika Ewald. W 1/8 finału rywalizowała z rozstawioną z numerem 11. Eną Koike z Japonii. W pierwszej partii nasza tenisistka dwukrotnie przełamała rywalkę, co dało jej zwycięstwo 6:2. W drugim secie kontrolę na korcie przejęła Japonka, która wygrała 6:1 z dwoma przełamaniami. Najbardziej zacięta była decydująca partia. Kluczowym momentem był ostatni, dwunasty gem, w którym Ewald zanotowała przełamanie na wagę zwycięstwa. Polka wygrała całe spotkanie 6:2, 1:6, 7:5, co dało jej miejsce w najlepszej ósemce turnieju w Melbourne.

W ćwierćfinale turnieju zameldował się też 16-letni Tomasz Berkieta. Polak odprawił w dwóch setach Rosjanina Rusłana Tjukarewa, wygrywając 7:6(7-3), 6:4.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Po emocjonującej środzie polskich kibiców czeka równie interesujący czwartek. O god. 11 na Rod Laver Arena powinna pojawić się Magda Linette, która w półfinale zmierzy się z Aryną Sabalenką (5.). O awans do finału debla powalczy Jan Zieliński w parze z Monakijczykiem Hugo Nysem, a nasi juniorzy rozegrają mecze ćwierćfinałowe. Godziny rozpoczęcia tych spotkań nie są jeszcze znane.

Pokazali, co Radwańska zrobiła po wygranej Linette. Klasa sama w sobie [WIDEO]