Djoković ma wielkie nadzieje na start w AO. Australijska minister reaguje

Djoković został deportowany z Australii w styczniu w przeddzień Australian Open 2022. Ówczesny rząd zdecydował, że Serb mógł zakłócić porządek cywilny, podejmując decyzję o nieszczepieniu się przeciwko COVID-19. Zgodnie z australijskim prawem imigracyjnym, Djoković w ciągu trzech lat nie może otrzymać nowej wizy - chyba że nowy minister imigracji Andrew Giles dopuści do przylotu Serba.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski jak duch. Ta sytuacja mówi wszystko

Iga Świątek robi coś, czego nie potrafił nikt po erze Sereny Williams. Policzyliśmy

"To byłby policzek"

Niewykluczone, że organizatorzy Australian Open będą wywierać presję na rząd, aby pozwolił Djokoviciowi wystąpić w przyszłorocznym turnieju wielkoszlemowym. Craig Tiley, dyrektor Australian Open, zabrał głos w sprawie kolejnej edycji turnieju w Melbourne. - Jesteśmy na dobrej drodze, by znów wszyscy najlepsi tenisiści zagrali u nas - powiedział Tiley. Jego słowa odebrano w Australii jako sugestię, że władze centralne dopuszczą Djokovicia do wjazdu do kraju - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Zmiana rządu w Australii może wpłynąć na powrót Novaka Djokovicia do turnieju Australian Open. W maju po dziewięciu latach rządów liberalno-konserwatywnych do władzy doszła Partia Pracy. Nowym premierem został Anthony Albanese. Djoković miał duże nadzieje, na powrót do Melbourne. - Tak, słyszałem o zmianach w rządzie. Nie wiem nic o tym, czy moja wiza zostanie przywrócona, czy będę mógł wrócić do Australii. Mam nadzieję na pozytywne wieści - mówił 21-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych.

Teraz głos w sprawie Djokovicia zabrała Karen Andrews, obecna minister spraw wewnętrznych w Australii. Po jej słowach nadzieje Serba mogą zostać nieco ostudzone.

- Dlaczego Novak Djoković powinien zostać wpuszczony z powrotem do kraju? Tylko dlatego, że jest wysokiej rangi tenisistą z wieloma milionami dolarów na koncie? Nie powinna to być tylko jedna zasada dla niego, a inne dla wszystkich ludzi - powiedziała Karen Andrews.

- To byłby policzek dla tych ludzi w Australii, którzy postąpili właściwie, zaszczepili się, zrobili wszystko, co musieli robić. Nie może być miejsca tylko dla celebrytów. Jeśli prawo imigracyjne zdecyduje się teraz wydać specjalne pozwolenie dla Djokovicia, to od razu będzie pytanie: Co zamierza się zrobić z kimkolwiek innym w podobnych okolicznościach. Nie sądzę, by istniał jakikolwiek powód, dla którego należałoby ten przepis znieść tylko dlatego, że ktoś ma dużo pieniędzy - dodała Karen Andrews.

Pod nieobecność Novaka Djokovicia jego największy rywal Rafael Nadal wygrał tegoroczny Australian Open. Hiszpan był też najlepszy w Roland Garros, dzięki czemu ma już 22 tytuły wielkoszlemowe. Serb odpowiedział, zwyciężając w Wimbledonie (21 tytułów).

Najgorszy sezon w karierze mistrzyni Australian Open. Dramatyczny bilans

Australian Open 2023 rozpocznie się 16 stycznia.