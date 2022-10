Policzyliśmy. Iga Świątek robi coś, czego nie potrafił nikt po erze Sereny Williams

Po trzech godzinach i 17 minutach dreszczowca Iga Świątek przegrała z Barborą Krejcikovą 7:5, 6:7, 3:6 w niedzielnym finale turnieju WTA 500 w Ostrawie. Dla Polki był to 12. w karierze finał imprezy rangi WTA. Dopiero drugi przegrany. Większość tych wszystkich finałów Iga rozegrała teraz, w 2022 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal? [Sport.pl LIVE]

Możliwe, że to znaczy nawet więcej niż 37 zwycięstw z rzędu

w Adelajdzie półfinał

w Australian Open półfinał

w Dubaju III runda

w Dausze zwycięstwo

w Indian Wells zwycięstwo

w Miami zwycięstwo

w Stuttgarcie zwycięstwo

w Rzymie zwycięstwo

w Roland Garros zwycięstwo

w Wimbledonie III runda

w Warszawie ćwierćfinał

w Toronto III runda

w Cincinnati III runda

w US Open zwycięstwo

w Ostrawie finał

Tak wyglądają osiągnięcia Igi Świątek turniej po turnieju w 2022 roku. Już sama ta wyliczanka mówi bardzo wiele. Polka rozgrywa znakomity sezon. Zdobyła siedem tytułów, grała w ośmiu finałach, na 15 startów aż 10 razy doszła co najmniej do półfinału.

Tak Czesi napisali o porażce Świątek z Krejcikovą

Możliwe, że te imponujące wyniki mówią o dominacji Igi nawet jeszcze więcej niż jej bilans 60 wygranych i tylko ośmiu przegranych meczów. A nawet niż seria 37 wygranych spotkań z rzędu, jaką Świątek notowała od lutego do lipca. Mimo że to przecież najdłuższa passa zwycięstw w XXI wieku.

Serena swój najlepszy sezon zagrała po wielu latach. Wszystko przed Igą?

Co więcej, siedem tytułów i osiem finałów Igi to wcale nie musi być koniec. Ona lada dzień zacznie grać w turnieju w San Diego. A to będą dla niej przygotowania do jeszcze jednego turnieju - WTA Finals w Dallas.

Możliwe, że Świątek skończy rok 2022 z więcej niż siedmioma tytułami i ośmioma finałami. Ale nawet gdyby tego wyniku nie poprawiła, to już i tak jest on najlepszy w damskim tenisie od 2013 roku.

W 2013 roku dominatorką była Serena Williams. Amerykanka wygrała wtedy aż 78 meczów i przegrała zaledwie cztery. Tak samo jak teraz Świątek, zdobyła dwa tytuły wielkoszlemowe. Nawet te same - Roland Garros i US Open. Ale zebrała jeszcze więcej tytułów, licząc wszystkie turnieje. Wówczas na 17 rozegranych turniejów Williams aż 13 skończyła w finałach, a 11 wygrała. Iga dobijając do 17 turniejów (San Diego + Dallas) może mieć bilans maksymalnie dziewięciu tytułów i 10 finałów.

Ale - podkreślmy jeszcze raz - już wynik siedmiu tytułów i ośmiu finałów jest wspaniały. Serena Williams swój życiowy sezon rozegrała mając 32 lata i już wielkie doświadczenie w tourze wyrażane choćby 15 w tamtym momencie tytułami wielkoszlemowymi. Albo tym, że wówczas już po raz szósty w karierze została liderką rankingu WTA. Natomiast Świątek ma 21 lat, doświadczenie jeszcze ciągle zbiera - równo dwa lata temu wygrała swój pierwszy turniej wielkoszlemowy, a numerem jeden rankingu WTA po raz pierwszy została dopiero pół roku temu. Wiele wskazuje na to, że Iga w kolejnych latach będzie po prostu jeszcze mocniejsza niż teraz i że rok 2022 wcale nie musi być najlepszym w jej karierze.

Batman skradł show podczas meczu Igi Świątek. "Zadzwoń, jeśli potrzebujesz"

Barty, Halep, Sabalenka, Kvitova - wszystkie daleko za Świątek

A żeby w pełni docenić ten 2022 rok w wykonaniu Polki, popatrzmy, jak radziły sobie najlepsze zawodniczki ubiegłych lat.

w 2021 roku zachwycaliśmy się Ashleigh Barty, gdy zagrała w 16 turniejach i wygrała pięć z sześciu finałów

w 2020 roku najlepsze Simona Halep i Aryna Sabalenka zdobyły po trzy tytuły. Rumunka rozegrała wówczas 17, a Białorusinka - aż 27 imprez. Obu brakowało więc ogromnie dużo do takiego bilansu, jaki teraz ma Świątek

w 2019 roku Barty wygrała 4 z 14 turniejów, w jakich zagrała, a Karolina Pliskova 4 z 18

w 2018 roku Petra Kvitova wygrała pięć turniejów, a zagrała w 21

w 2017 roku pięć turniejowych zwycięstw zanotowała Elina Switolina. Ukrainka grała w 18 imprezach

w 2016 roku najwięcej turniejowych triumfów - cztery - odniosła Dominika Cibulkowa. Słowaczka zanotowała wtedy 21 startów

w 2015 roku najlepsza była Serena Williams, wygrywając 5 z 16 turniejów, w których zagrała

w 2014 roku też najlepsza była Serena. Wówczas wygrała siedem turniejów, jak teraz Iga. Wówczas nie dała się pokonać w żadnym finale, pod tym względem była więc lepsza niż teraz Świątek. Ale Serena wystartowała wtedy w 17 turniejach, a więc aktualne wyczyny Igi robią większe wrażenie.

Navratilova: Jestem spokojna o kobiecy tenis, póki gra Świątek"

Finały wciąż popisami Igi

Warto zatrzymać się też przy liczbie finałów Igi. W 2022 roku było ich już osiem. Tu też wracamy do genialnego w wykonaniu Sereny Williams roku 2013 (jeszcze raz: 11 tytułów i 13 finałów!), by przypomnieć sezon, w którym ktokolwiek rozegrał ich więcej. Od tamtej pory w ośmiu finałach w sezonie wystąpiły tylko Caroline Wozniacki w 2017 roku i Angelique Kerber w 2016 roku. Dunka polskiego pochodzenia wygrała tylko dwa z tych finałów, a Niemka polskiego pochodzenia - trzy.

Iga Świątek swój ostatni finał przegrała. Szkoda. Ale to nie znaczy, że przestała być specjalistką od meczów o tytuły. Licząc turnieje WTA (10/12) i ITF (7/7) Iga wygrała aż 17 z 19 takich spotkań.